Charles III. besucht Landesteil Als König in Wales Stand: 16.09.2022 20:22 Uhr

Lange war er der Prince of Wales, nun ist Charles III. als König in den Landesteil des Vereinigten Königreichs zurückgekehrt. In London müssen die Menschen inzwischen 24 Stunden warten, um sich von der Königin zu verabschieden.

Mit einem Besuch in Wales hat Charles III. seine Trauerreise durch die vier Landesteile des Vereinigten Königreichs abgeschlossen. Der neue König reiste am Abend in London zurück, wo er mit seinen Geschwistern eine Totenwache am Sarg der verstorbenen Königin halten soll. Noch bis Montagmorgen ist der Sarg in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt.

In der walisischen Hauptstadt Cardiff besuchten Charles III. und Königsgemahlin Camilla einen Gottesdienst zum Gedenken die Queen. Als ihre Limousine durch die Straßen der Stadt fuhr, jubelten ihnen zahlreiche Menschen bei Sonnenschein zu.

König bedankt sich auf Walisisch

In einer Rede vor dem als Senedd bezeichneten Regionalparlament hob Charles hervor, dass die Monarchin der Region besonders zugeneigt gewesen sei: "In den ganzen Jahren ihrer Regentschaft könnte Wales ihr nicht mehr am Herzen gelegen haben", sagte er. Der König bedankte sich für die Beileidsbekundungen der Abgeordneten - auf Walisisch. Mehr als 700.000 Menschen sprechen Walisisch. In dem Landesteil leben über drei Millionen Menschen. Seit 1993 sind Walisisch und Englisch formal gleichgestellt

Bevor Charles König wurde, trug er den Titel Prinz von Wales. Nun hat sein Sohn William diesen übernommen.

Der Monarch traf auch den walisischen Ministerpräsidenten Mark Drakeford, der am Morgen in der BBC seine Erwartungen an den König formulierte:

Der König und der neue Prince of Wales haben sich im Bereich des Umweltschutzes engagiert. Die Zukunft von Wales liegt in dem Beitrag, den wir beim Ausbau erneuerbarer Energien beisteuern können.

Stiller Protest von Monarchiegegnern

In dem Interview bezog Drakeford auch Position zu den Protesten gegen die Monarchie, die es in den vergangenen Tagen vereinzelt gegeben hatte. Es gebe das Recht zu protestieren, und es gebe unterschiedliche Ansichten. Das teils rüde Vorgehen der Polizei in den vergangenen Tagen kritisierte er indirekt. Die Beamten sollten angemessen reagieren. Drakeford betonte jedoch auch, er halte es für falsch, während der Trauerfeierlichkeiten gegen die Monarchie zu protestieren.

Doch auch in Cardiff gab es stillen Protest von Monarchiegegnern. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Schafft die Monarchie ab", "Bürger statt Untertan" oder "Demokratie jetzt" hoch.

Warteschlange wurde zwischenzeitlich geschlossen

Derweil musste in London die Warteschlange für einen Blick auf den Sarg der Königin wegen des enormen Andrangs zeitweilig geschlossen werden. Inzwischen ist sie wieder geöffnet. Die Wartezeit betrage allerdings etwa 24 Stunden, und nachts werde es kalt, warnte die Regierung. Die Schlange zur Westminster Hall des Parlaments, wo der Sarg aufgebahrt war, erstreckt sich über rund acht Kilometer.

Heute reihte sich auch Ex-Fußballstar David Beckham ein. Er habe sich um 2.00 Uhr nachts angestellt und rund zwölf Stunden gewartet, sagte der 47-Jährige dem Sender Sky News. Er sei da, um die "besondere" Queen zu ehren. "Es ist ein trauriger Tag, aber ein unvergesslicher", sagte Beckham. Die Menschen sollen noch bis Montagmorgen Zeit haben, sich von der Königin zu verabschieden. Dann sind ein Staatsakt in der Westminster Abbey mit rund 2000 Gästen geplant.

Viele logistische Herausforderungen

Um das Staatsbegräbnis vorzubereiten, wurden laut BBC etwa 300 Regierungsbeamte von ihren Jobs abgezogen, um bei den Planungen zu helfen. Die größte Herausforderung besteht darin, die Teilnehmer pünktlich zur Trauerzeremonie zu bringen.

Wie die BBC und das Onlineportal "Politico" berichteten, sollen deshalb auch die ranghöchsten Gäste wie der japanische Kaiser Naruhito, dessen Besuch als besondere Ehre gilt, sowie europäische Monarchen und auch Staats- und Regierungschefs von einem geheimen Treffpunkt aus mit Bussen zur Westminster Abbey gefahren werden.

Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht, die Route führt vom Parlament über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast vorbei. Eine solche Zeremonie habe es in Großbritannien seit dem Tod von Winston Churchill 1965 nicht mehr gegeben, berichtete die BBC. Die eigentliche Beisetzung soll dann am Montagabend im privaten Kreis auf Schloss Windsor westlich von London sein.