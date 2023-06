Russiches Territorium Prigoschin spricht von Vormarsch auf Rostow Stand: 24.06.2023 04:01 Uhr

Wagner-Söldner sind nach Angaben ihres Chefs Prigoschin auf russisches Staatsgebiet einmarschiert. Demnach sollen sie vor der Stadt Rostow stehen, behauptet dieser. Jeder, der sich seiner Armee in den Weg stelle, werde vernichtet, drohte Prigoschin.

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen dem russischen Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und der Militärführung im Kreml ist eskaliert: Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner haben nach dessen Worten die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert und sind einmarschiert. Seine Kämpfer seien in die Region Rostow im Süden Russlands eingerückt, sagte Prigoschin.

Beweise für seine Angaben legte er nicht vor, die Nachrichtenagentur AFP konnte ihren Wahrheitsgehalt zunächst nicht überprüfen. Örtliche Medien berichteten in der Stadt Rostow am Don, dass dort bereits seit langer Zeit eine Basis der Privatarmee Wagner in Betrieb sei. Die Söldner seien also schon da. Der dortige Gouverneur teilte nicht mit, ob Prigoschin angekommen sei, aber er rief die Einwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Prigoschin: Werden bis zum Ende kämpfen

Prigoschin selber sagte, die Wagner-Truppen seien von Grenzsoldaten begrüßt worden, als sie in die Nähe der Stadt eingerückt seien, und würden nun nach Rostow fahren. Die Wagner-Soldaten seien an den Kontrollpunkten auf junge Wehrpflichtige getroffen, die keinen Widerstand geleistet hätten. Er fügte hinzu, dass seine Streitkräfte "nicht gegen Kinder kämpfen". "Aber wir werden jeden vernichten, der sich uns in den Weg stellt", sagte er. "Wir rücken vor und werden bis zum Ende kämpfen." Sie würden auch noch weiter als bis nach Rostow marschieren.

Mit Blick auf Aufrufe der russischen Ermittler, ihn festzunehmen, sagte Prigoschin, dass seine Truppe eine Brüderschaft verbinde. Sie seien keine Verräter. Prigoschin behauptete zudem, dass der Generalstab in Moskau die russische Luftwaffe angewiesen habe, auf die Wagner-Kolonnen zu schießen. Die Piloten hätten sich geweigert, sagte er. Von offizieller russischer Seite gab es dazu keine Angaben.

FSB ruft Söldner zur Festnahme auf

Prigoschin hatte am Freitagabend die Militärführung beschuldigt, ein Lager seiner Söldnertruppen im Hinterland angegriffen und dabei viele seiner Männer getötet zu haben. Er drohte mit Gegenmaßnahmen und rief die Russen dazu auf, sich gegen die Armeeführung aufzulehnen. Die russische Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen "bewaffneten Aufstands" auf. Dem 61-Jährigen drohen laut Generalstaatsanwaltschaft zwischen 12 und 20 Jahren Freiheitsstrafe. Er wird vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB gesucht.

Prigoschin habe zum Kampf gegen Moskaus Militärführung aufgerufen, hieß es vom Nationalen Anti-Terror-Komitee, dem neben dem FSB praktisch auch alle anderen russischen Sicherheitsorgane angehören. Der FSB rief in der Folge die Wagner-Truppen auf, die "kriminellen" und "verräterischen" Befehle Prigoschins nicht zu erfüllen und Schritte für seine Festnahme zu ergreifen.

Schützenpanzer vor der Duma

Das russische Staatsfernsehen strahlte in der Nacht eine Sondernachrichtensendung aus, in der darüber informiert wurde, dass Prigoschin in Ungnade gefallen sei und festgenommen werden solle. Die Rede in der Sendung war von einer "Provokation" Prigoschins zum Nutzen der Ukraine.

Im Zuge der Konfrontation schlug sich der wichtige russische Armeegeneral Sergej Surowikin auf die Seite des Machtapparats in Moskau. Surowikin, der Vizechef des russischen Generalstabs ist, rief Prigoschin in einer Videobotschaft dazu auf, den Machtkampf zu beenden. Surowikin gilt eigentlich als Verbündeter Prigoschins, entschied sich aber allem Anschein nach zur Loyalität dem Kreml gegenüber.

In der russischen Hauptstadt wurden Staatsmedien zufolge alle wichtigen Objekte unter besondere Kontrolle genommen. Zuvor waren Videos im Netz aufgetaucht, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament, der Staatsduma, entlang fahren.

USA wollen sich mit Partnern abstimmen

Die US-Regierung beobachtete die Entwicklungen nach Angaben eines Sprechers aufmerksam. "Wir verfolgen die Lage und werden uns mit Alliierten und Partnern über diese Entwicklungen abstimmen", sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden sei informiert. Die rivalisierenden russischen Truppen seien dabei, "sich im Kampf um Macht und Geld gegenseitig zu zerfleischen", kommentierte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow.