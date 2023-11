eilmeldung Korruptionsermittlungen Portugals Ministerpräsident Costa reicht Rücktritt ein Stand: 07.11.2023 15:58 Uhr

Portugals Ministerpräsident Costa will zurücktreten. Hintergrund sind Korruptionsermittlungen im Umfeld des Regierungschefs. Zuvor hatte die Polizei Costas Residenz sowie zwei Ministerien und andere Gebäude durchsucht.

Der portugiesische Regierungschef António Costa hat im Zuge von Korruptionsermittlungen seinen Rücktritt eingereicht. In einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache sagte der sozialistische Politiker, dass er "unter diesen Umständen natürlich dem Präsidenten der Republik" seinen Rücktritt angeboten habe. Sein Gewissen sei rein und er wolle mit der Justiz kooperieren, sagte er.

Hintergrund sind Korruptionsermittlungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Abbaulizenzen für Lithium sowie der Produktion von grünem Wasserstoff. Auch gegen Costa selbst werde ermittelt, erklärten die Strafverfolger.

Am Dienstag waren Costas Residenz, zwei Ministerien und weitere Gebäude durchsucht worden. Fünf Menschen wurden portugiesischen Medienberichten zufolge festgenommen, darunter der Kabinettschef Vítor Escaría. Außerdem sollen mehrere Unternehmer verhaftet worden sein.

Große Lithium-Vorkommen in Portugals Norden

In der Region Montalegre im äußersten Norden des Landes werden die größten Lithium-Vorkommen Europas vermutet, die trotz großen Widerstandes in der Lokalbevölkerung abgebaut werden sollen. Das Metall ist wichtig für die Produktion von Batterien. Bei der Stadt Sines im Süden der Hauptstadt Lissabon soll in einem 2021 stillgelegten Kohlekraftwerk künftig unter Einsatz erneuerbarer Energien sogenannter Grüner Wasserstoff produziert werden.

Weitere Informationen in Kürze.