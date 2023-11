Künstliche Befruchtung in Polen Zurück zur Entscheidungsfreiheit

Uns rufen jeden Tag Frauen an, die von ihrem Arzt erfahren, dass ihr ungeborenes Kind schwerste Missbildungen hat und nach der Geburt nur wenige Stunden oder vielleicht Tage überleben wird. Sie fragen uns, was sie machen sollen. Für die Frauen ist das psychisch eine massive Belastung, so eine Schwangerschaft in Polen nicht legal abbrechen zu dürfen, viele haben auch Selbstmordgedanken.