Hier und jetzt, nach der Pandemie und in einer Zeit gefährlicher geopolitischer Verwirrungen an unserer Ostgrenze lohnt es sich wirklich, die Zuschüsse anzunehmen - also Geld, mit dem wir wirklich eine Menge Investitionen tätigen können (...) Wenn es Mängel am Gesetz gibt, sollte man sich darauf nicht konzentrieren, eher auf das, was jetzt wirklich wichtig ist.