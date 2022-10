Pierre Soulages gestorben Der Meister des Schwarz

Vor Hunderten von Jahrhunderten sind sie in die dunkelsten Orte herabgestiegen, in die Höhlen, in die absolute Dunkelheit der Grotten, um ihre Bilder zu malen. Und sie haben mit schwarzer Farbe gemalt. Das ist doch überraschend. Und ich frage mich, ob Schwarz nicht auch die Farbe unserer Ursprünge ist. Wenn ein Kind geboren wird, sagen wir, es hat das Licht der Welt erblickt. Das will doch sagen, vorher war es im Schwarzen.