Palmsonntag Genesener Papst hält Messe wie geplant Stand: 02.04.2023 13:46 Uhr

Einen Tag nach der Entlassung aus der Klinik hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Karwoche eröffnet. Vor Tausenden anwesenden Gläubigen bedankte er sich für die Genesungswünsche. Ostern will er allen Gottesdiensten vorstehen.

Papst Franziskus hat am Palmsonntag wie geplant den feierlichen Gottesdienst auf dem Petersplatz gefeiert. Tausende Menschen nahmen an der Messe teil. Am Samstag war der 86-Jährige nach einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt wegen einer Atemwegserkrankung in den Vatikan zurückgekehrt.

Seine Predigt verlas Franziskus sitzend mit zunächst schwacher, dann aber zunehmend fester Stimme. Er bedankte sich bei den Gläubigen in Rom und auf der Welt für deren Genesungswünsche. "Ich danke euch für eure Anteilnahme und auch für eure Gebete, die ihr in den vergangenen Tagen nochmals verstärkt habt." Daraufhin applaudierten die anwesenden Gläubigen.

Er predigte über den letzten Ausruf Jesu am Kreuz, der im Matthäus-Evangelium mit den Worten überliefert ist: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Gelegentlich streute er dem vorbereiteten Text spontane Bemerkungen ein. Sein Thema waren Menschen, "die extremen Schmerz empfinden, Liebe, die scheitert, zurückgewiesen oder betrogen wird".

Er sprach von "Kindern, die abgelehnt oder abgetrieben werden", gescheiterte Ehen, "Arten sozialer Exklusion, Ungerechtigkeit und Unterdrückung, der Einsamkeit der Krankheit". Vom Text abweichend sprach er auch über einen obdachlosen Deutschen, der "allein, verlassen" im Säulengang um den Petersplatz starb, in dem Obdachlose oft übernachten.

Spontaner Stopp auf der Via della Conciliazione

Nach dem Schlusssegen ließ sich der Papst im Rollstuhl zu den auf ihn wartenden Kardinälen fahren und schüttelte vielen von ihnen die Hand. Im offenen Papamobil fuhr er winkend und segnend durch die jubelnde Menschenmenge auf dem Petersplatz. Überraschend ließ er sich dann auch noch auf die von Touristen und Pilgern überfüllte Via della Conciliazione fahren, wo ihm Tausende zuwinkten, während er im Schritttempo an ihnen vorbeifuhr, bevor er in den Vatikan zurückkehrte.

Der Palmsonntag erinnert an den Tag, an dem Jesus nach biblischer Überlieferung in Jerusalem einzog. Mit ihm beginnt die Heilige Woche. In der Karwoche und dann an Ostern will der Papst an allen wichtigen Messen teilnehmen und den Gottesdiensten auch jeweils vorstehen. Die Gabenbereitung am Altar, bei der man stehen muss, übernehmen aber jeweils andere.