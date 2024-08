Geplante Auftritte in Wien Taylor-Swift-Konzerte wegen Terrorgefahr abgesagt Stand: 07.08.2024 22:51 Uhr

Drei Konzerte sollte der US-Popstar Taylor Swift in den kommenden Tagen in Wien geben. Doch nachdem zwei Männer festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, Anschläge im Raum Wien geplant zu haben, sagte der Veranstalter die Konzerte ab.

Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen sind drei Konzerte des US-Popstars Taylor Swift diese Woche in Wien abgesagt worden. Die Entscheidung gab der Konzertveranstalter Barracuda Music am späten Abend bekannt.

"Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen", so der Veranstalter. Alle Tickets würden automatisch innerhalb der nächsten zehn Tage rückvergütet.

Im Internet radikalisiert

Zuvor waren zwei Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, Anschläge im Raum Wien geplant zu haben. Die beiden Tatverdächtigen hätten sich im Internet radikalisiert, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium, Franz Ruf. Bei einem der Verdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Österreicher. Er habe einen Treuschwur auf den aktuellen Anführer der Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) geleistet, so Ruf weiter.

"Wir haben entsprechende Vorbereitungshandlungen festgestellt bei unseren Ermittlungen", sagte Ruf. Und man habe festgestellt, dass es einen Fokus des 19-Jährigen auf ein Taylor-Swift-Konzert gebe. Der junge Österreicher und ein weiterer Mann wurden zeitversetzt in Niederösterreich und Wien festgenommen.

65.000 Taylor-Swift-Fans waren in Wien an den nächsten drei Abenden im Ernst-Happel-Stadium erwartet worden - plus mindestens 15.000 Fans auf dem Platz davor.

Mit Informationen von Silke Hahne, ARD-Studio Wien