Experten zur Oder-Katastrophe Hoher Salzgehalt ursächlich für Fischsterben Stand: 30.09.2022 10:17 Uhr

Experten gehen von einer menschengemachten Katastrophe aus: Erst stieg der Salzgehalt extrem an, dann kam die Algenblüte. Dies führte dann zum Fischsterben in der Oder. Zu dieser Schlussfolgerung kommen das Umweltbundesamt und andere Behörden.

Es ist wohl eine Art Kettenreaktion gewesen, die Forschern zufolge zum Fischsterben in dem deutsch-polnischen Grenzfluss führte: Erst stieg offenbar der Salzgehalt in der Oder sprunghaft an. Der wiederum führte dann zu einer massive Vermehrung einer Brackwasseralge, die für Fische tödlich ist. Dies sei die "plausibelste Hypothese", heißt es in einem Bericht des Umweltbundesamts und anderer Behörden.

Verursacher der Salzeinleitung ist unklar

Die Forscher bestätigten damit die bisher schon vermuteten Annahmen zu den Ursachen der Umweltkatastrophe. Das Umweltministerium betonte, dass eingeleitetes Salz zur Massenvermehrung der Brackwasseralge Prymnesium parvum geführt habe. Diese habe wiederum eine giftige Substanz erzeugt, die zum massiven Tod der Fische sowie anderer Organismen wie Schnecken und Muscheln geführt habe.

Dem Bericht zufolge konnten die Forscher den Verursacher der Salzeinleitung nicht ausmachen. Die genaue Quelle der Salze, anderer Elemente und Chemikalien sei unklar, heißt es dort.

Hohe Temperaturen, wenig Regen und Herbizide

Insgesamt deuteten die Analysen auf "multikausale Wirkmechanismen" hin, die zum massiven Verenden der Tiere geführt hätten. Hohe Temperaturen und eine geringe Niederschlagsmenge hätten die Lage verschärft, weil die Konzentration der schädlichen Stoffe dadurch gestiegen sei. Die Experten stellten auch Herbizide fest, bei denen es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit um industrielle Einleitungen" handele. Die akuten Vergiftungen seien aber daraus nicht ableitbar, hieß es.

Ein toter Fisch treibt im Sommer 2022 während des Fischsterbens in der Oder Bild: dpa

Einleitungen von Kläranlagen

Die Analyse von mehr als 1200 bekannten Stoffen und Elementen habe ergeben, dass die nachgewiesenen Stoffe "typischerweise aus Einleitungen von industriellen oder kommunalen Kläranlagen" stammten. Nähere Details dazu nennt der Bericht nicht.

Um künftigen Katastrophen dieser Art vorzubeugen, empfehlen die Wissenschaftler unter anderem, weitere Forschung zur Ausbreitung der Brackwasseralge zu betreiben und das grenzüberschreitende Warn-und Meldesystem zu verbessern. Auch vorhandene Genehmigungen für Einleitungen von Stoffen in Gewässer sollten überprüft werden.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke sieht das Problem nicht auf die Oder begrenzt: "Wir müssen die Einleitungen von Stoffen, z.B. aus Kläranlagen, in Flüsse überprüfen und reduzieren." Das werde sie mit den Bundesländern im November diskutieren, kündigte die Grünen-Politikerin an.

Polen hatte Ende Juli erste Hinweise

Das massive Fischsterben war am 9. August auf der deutschen Seite des Grenzflusses entdeckt worden. Polnische Behörden hatten nach Regierungsangaben schon Ende Juli erste Hinweise darauf. Deutschland warf Polen vor, die Ereignisse nicht frühzeitig gemeldet zu haben.

Eine Mitte August ins Leben gerufene deutsch-polnische Expertengruppe legte keinen gemeinsamen Bericht vor. Stattdessen gibt es nun zwei separate Analysen der jeweiligen Seiten. Polnische Experten hatten am Vortag ihre Erkenntnisse vorgestellt und darin die Ausbreitung der Alge als wahrscheinlichste Ursache für das Fischsterben ausgemacht.

Mit Informationen von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio