Niederlande Tote bei Lkw-Unglück Stand: 28.08.2022 08:49 Uhr

Südlich von Rotterdam ist am Abend ein Lastwagen in eine Nachbarschaftsfeier gefahren. Mindestens drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Es gab mehrere Verletzte. Die genauen Umstände sind unklar.

Im niederländischen Nieuw-Beijerland ist am Abend ein Lkw in ein Nachbarschaftsfest gefahren. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete von mindestens drei Toten. Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Zehn Krankenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Augenzeugen sprachen von Chaos und einem Bild der Verwüstung.

Laut Polizei geriet der Lkw am Abend in dem Ort südlich von Rotterdam von einem Deich ab und fuhr in eine Grillfeier. Weshalb das Fahrzeug die Straße verließ, werde noch untersucht.

Fahrer laut Polizei unverletzt

Das Unglück ereignete sich in der Nähe einer Kreuzung. Die eher schmalen Straßen verlaufen auf einem Deich, an dessen Fuß das von einem Verein organisierte Nachbarschaftsfest stattfand. Rund 100 Menschen hätten sich für dafür angemeldet, sagte ein Anwohner dem Sender Omroep Rijnmond. Fotos von der Unglücksstelle zeigten Wimpel in den Bäumen und umgeworfene Gartenstühle. Die Polizei war bis in die Nacht im Einsatz, um den Lastwagen zurück auf die Straße zu ziehen. Bürgermeister Charlie Aptroot besuchte den Unfallort noch am Abend und sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er wurde zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Gefahndet wurde zudem nach einem weißen Lieferwagen. Was und ob er etwas mit dem Unfall zu tun hatte, ist unklar.