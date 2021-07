Parlamentswahl in Moldau Pro-westliche Partei in Führung

Bei der Parlamentswahl in der Republik Moldau zeichnet sich ein deutlicher Sieg der pro-europäischen Partei PAS von Präsidentin Sandu ab. Ihr Gegenspieler Dodon hatte zuvor monatelang eine Regierungsbildung verhindert.

Die Bürger der Ex-Sowjetrepublik Moldau (Moldawien) haben bei einer richtungsweisenden Abstimmung ein neues Parlament gewählt - und der amtierenden Präsidenten Maia Sandu ihr Vertrauen geschenkt. Ihre pro-europäischen Mitte-Rechts-Partei PAS kommt Teilergebnissen zufolge auf mehr als 44 Prozent der Stimmen. Das Bündnis von Sozialisten und Kommunisten unter Führung des vom Kreml unterstützten Ex-Präsidenten Igor Dodon holte demnach knapp 33 Prozent der Stimmen.

Bei der Verteilung der 101 Sitze geht es maßgeblich darum, ob Moldau den Kurs Richtung EU einschlagen kann, den Sandu anstrebt. Das krisengeschüttelte Land, das an den EU-Staat Rumänien grenzt, ist seit seiner Unabhängigkeitserklärung vor 30 Jahren zwischen Russland und Europa hin und her gerissen.

Maia Sandus Amtsvorgänger Igor Dodon warnt davor, das Land von Russland abzuwenden. Er kommt vor allem bei der Landbevölkerung gut an. Bild: EPA

Russland hat weiter großen Einfluss

Sandu hatte die vorgezogene Abstimmung angesetzt, nachdem die prorussischen Kräfte um Dodon monatelang die Bildung einer neuen Regierung verhindert hatten. Bisher haben Dodons Unterstützer eine Mehrheit im Parlament in Chisinau.

Russland hat in dem kleinen Land, das auch an die Ukraine grenzt, weiter einen großen Einfluss - besonders in dem von Moldau abtrünnigen Gebiet Transnistrien, wo seit Anfang der 1990er-Jahre russisches Militär stationiert ist. Auch knapp 260.000 Menschen aus dem Separatistengebiet waren bei der Wahl am Sonntag stimmberechtigt. Zuletzt beklagte Moskau eine "beispiellose Einmischung" der USA und EU in die inneren Angelegenheiten Moldaus.