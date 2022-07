Geberkonferenz in Rumänien Baerbock sichert Moldau weitere Finanzhilfen zu Stand: 15.07.2022 11:23 Uhr

Hohe Energiepreise, hohe Inflation und der Ukraine-Krieg - angesichts dieser Belastungen sichert Außenministerin Baerbock Moldau weitere Finanzhilfe zu. In Bukarest findet heute eine Geberkonferenz für das Land statt.

Deutschland will die jüngst als EU-Beitrittskandidat anerkannte Republik Moldau weiter finanziell unterstützen. Das kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor Beginn einer Geberkonferenz für das Nachbarland der Ukraine an. An dem Treffen sollen Vertreter aus insgesamt 24 Ländern teilnehmen.

Wie die Nachrichtenagenturen dpa und AFP übereinstimmend berichteten, will die Bundesregierung 40 Millionen Euro aufbringen, um Moldau angesichts der hohen Inflationsrate und der zusätzlichen Belastung durch die hohen Energiepreise wirtschaftlich zu unterstützen. Derzeit liegt die Inflationsrate in dem Land mit etwa 2,6 Millionen Einwohnern bei 29 Prozent. Mit den Geldern aus Deutschland sollen vor allem private Haushalte in Moldau entlastet werden.

Bundestag muss Finanzhilfen zustimmen

Daher werde Deutschland den genannten Betrag als direkte Budgethilfe bereitstellen, "weil mit dieser hohen Inflationsrate gerade die Ärmsten in Moldau wirklich an den Rand ihrer Existenz kommen", sagte Baerbock, die für die Geberkonferenz in die rumänische Hauptstadt Bukarest gereist ist. Die Grünen-Politikerin verwies auch auf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Republik Moldau. So habe das Land, gemessen an seiner Einwohnerzahl, die meisten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufgenommen.

Der Auszahlung der in Aussicht gestellten Finanzmittel muss noch der Bundestag zustimmen.

Unterstützung beim Ausbau Erneuerbarer Energien

Neben der finanziellen Hilfe für den wirtschaftlichen Bereich will Deutschland zudem den Ausbau von Erneuerbaren Energien in Moldau sowie Programme fördern, um Energie effizienter zu nutzen, wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Baerbocks Delegation, die sie nach Rumänien begleitet, berichtete. Dafür sollen demnach nochmals 20 Millionen Euro in die ehemalige Sowjetrepublik fließen.

Ausrüstung für den Grenzschutz

Auch in Sachen Grenzschutz solle Moldau Unterstützung aus Deutschland erhalten - in Form von Ausrüstung wie Videodrohnen, Nachtsichtgeräten, Geländewagen oder Geräten zur Prüfung von Ausweisdokumenten. Für diese Ausrüstung sowie für finanzielle Unterstützung bei der Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen in Moldau plant die Bundesregierung demnach Ausgaben von 17 Millionen Euro.

Damit würden sich die neu gewährten Hilfen insgesamt auf 77 Millionen Euro summieren. Auf einer ersten Geberkonferenz für Moldau, die im April in Berlin stattgefunden hatte, waren insgesamt bereits 700 Millionen Euro an Finanzhilfen zugesagt worden. Die fortwährende Hilfe für Moldau mache deutlich, dass Europa sich nicht spalten lasse, betonte Baerbock vor der zweiten Geberkonferenz. Und sie betonte in Richtung Moldau: "Wir stehen fest an Eurer Seite."