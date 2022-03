Ärzte ohne Grenzen Humanitäre Lage in Mariupol ist "katastrophal" Stand: 06.03.2022 04:49 Uhr

Eigentlich sollten die Bewohner von Mariupol schon sicher sein. Doch nach der gescheiterten Waffenruhe und Evakuierung gehen die russischen Angriffe umso härter weiter. Örtliche Behörden berichten von Kriegsverbrechen.

Die humanitäre Situation in der seit Tagen unter russischem Beschuss stehenden südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) katastrophal. Der MSF-Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat, sagte, die Lage in der Großstadt verschlimmere sich von Tag zu Tag. Es sei unerlässlich, dass die Zivilbevölkerung über einen humanitären Korridor aus der Stadt geholt werde.

"Die Lebensmittel gehen aus"

Die Menschen in Mariupol hätten "sehr große Probleme, Zugang zu Trinkwasser zu bekommen", sagte Ligozat. Dies werde zu einem "entscheidenden Problem". Auch Strom und Heizungen funktionierten in Mariupol nicht mehr. "Die Lebensmittel gehen aus, die Läden sind leer."

Für Samstag war eine großangelegte Evakuierung ziviler Gebiete von Mariupol geplant gewesen. Dafür hatten Russland und die Ukraine eine Feuerpause vereinbart. Unter Verweis auf Verstöße gegen die Feuerpause durch Russland unterbrachen die ukrainischen Behörden die Evakuierungsaktion jedoch. Moskau beschuldigte seinerseits Kiew, die Verantwortung für das Ende der Feuerpause zu tragen und erklärte, die "Offensivaktionen" in Mariupol am Samstagnachmittag wieder aufgenommen zu haben.

"Russland begeht Kriegsverbrechen"

Seitdem haben die russischen Streitkräfte den Beschuss der Hafenstadt offenbar sogar noch verstärkt. Auch Flugzeuge würden eingesetzt, wie der Bürgermeister der Stadt angab. "Die Stadt befindet sich in einem sehr, sehr schwierigen Belagerungszustand", sagte Wadym Boitschenko im ukrainischen Fernsehen. "Unablässig werden Wohnblocks beschossen, Flugzeuge werfen Bomben auf Wohngebiete ab."

Der stellvertretende Bürgermeister, Serhij Orlow, erhob in den tagesthemen schwere Vorwürfe gegen die russische Armee. "Sie begeht Kriegsverbrechen", sagte er. Die Sammelplätze für die Menschen, die aus der Stadt gebracht werden sollten, seien unter Beschuss genommen worden. "Sie wollen so viele Ukrainer wie möglich töten."

Bomben auf Wohngebiete

Auch aus anderen Städten melden Bewohner und Behörden stärkere Angriffe. Die russische Armee habe Bomben auf Wohngebiete in der Stadt Tschernihiw abgeworfen. Der Leiter der gleichnamigen Region, Wjatscheslaw Chausm veröffentlichte ein Foto einer nicht detonierten FAB-500, einer 500-Kilogramm-Bombe sowjetischer Bauart, die aus der Luft abgeworfen wurde. "Normalerweise wird diese Waffe gegen militärisch-industrielle Einrichtungen und befestigte Strukturen eingesetzt", sagte Chaus. "Aber in Tschernihiw wird sie gegen Wohngebiete eingesetzt." Die 290.000 Einwohner zählende Stadt Tschernihiw nördlich von Kiew wurde von den russischen Streitkräften unter schweren Beschuss genommen. Offiziellen Angaben zufolge wurden bei dem Beschuss 17 Menschen in der Region getötet.