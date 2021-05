Treffen der Außenminister Türkei-Urlaub schon im Sommer?

Deutsche Touristen sollen schon im Sommer Urlaub in der Türkei verbringen können. Das stellten Außenminister Maas und sein türkischer Amtskollege Cavusoglu nach einem Treffen in Aussicht - trotz hoher Inzidenzen.

Bundesaußenminister Heiko Maas will mit der Türkei an Regelungen arbeiten, um deutschen Touristen sicheren Urlaub in Ferienregionen des Landes zu ermöglichen. "Wir wollen, dass im Sommer so viel Urlaub möglich ist, wie eben verantwortbar ist", sagte er nach einem Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Berlin.

Beide Länder würden auf der Basis dessen arbeiten, was sie bereits im vergangenem Jahr besprochen und mit Erfolg umgesetzt hätten, kündigte der Minister an.

Impfpriorität für Hotelpersonal

Cavusoglu warb trotz derzeit hoher Corona-Infektionszahlen eindringlich für Urlaub in der Türkei. Der türkische Minister sagte, man habe alle Maßnahmen getroffen, "damit unsere Freunde ihren Urlaub sicher verbringen können".

Etwa würden Beschäftigte im Tourismussektor mit Priorität geimpft. Hotels seien wie auch im vergangenen Jahr in ein Zertifizierungsprogramm für sicheren Tourismus eingebunden. Dies sei auf kleinere Einrichtungen ausgeweitet worden, die regelmäßig überprüft würden.

Reisewarnung seit November

Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für die türkischen Urlaubsregionen am Mittelmeer im August vergangenen Jahres nach langem Drängen der türkischen Regierung aufgehoben. Voraussetzung dafür war ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept.

Mitte November wurde die Reisewarnung für die ganze Türkei aber wieder in Kraft gesetzt, weil die Bundesregierung die Transparenz bei den Infektionszahlen nicht mehr als gegeben ansah. Deutschland stufte die Türkei im April als Hochinzidenzgebiet ein, da regional Siebe-Tage-Inzidenzen weit über 200 erreicht wurden. Das bedeutet Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland und zehntägige Quarantäne, aus der man sich erst nach fünf Tagen freitesten kann.

70 Prozent weniger Touristen

Die Türkei mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern kämpft seit Wochen mit hohen Corona-Fallzahlen. Seit vergangener Woche gilt ein landesweiter Lockdown, der am 17. Mai enden soll. Touristen sind von den Beschränkungen ausgenommen.

Für die türkische Wirtschaft hat der Tourismussektor große Bedeutung. Er wurde durch die Pandemie stark getroffen. Im vergangenen Jahr machten nach offiziellen Angaben rund 70 Prozent weniger Touristen dort Urlaub als noch 2019 - 1,1 Millionen Besucher kamen aus Deutschland.