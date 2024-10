Änderung des Bildungsgesetzes Lettland verhängt Handyverbot für Schüler Stand: 10.10.2024 14:27 Uhr

Viele Schüler können nicht ohne ihr Smartphone - das Klassenzimmer oder der Pausenhof sind da keine Ausnahme. Lettland will deshalb durchgreifen und hat ein Handyverbot für Schüler bis zur sechsten Klasse verhängt.

In Lettland dürfen in Zukunft viele ihre Handys in den Schulen nicht mehr nutzen. Das hat das Parlament in Riga mit einer Änderung des Bildungsgesetzes beschlossen. Das Verbot für Mobiltelefone richtet sich an Schüler bis zur sechsten Klasse. Sie dürfen das Handy nur nutzen, wenn es auch für den Unterricht notwendig ist.

"Diese Änderungen sind notwendig als klares Signal an die Gründer von Bildungseinrichtungen, die ziellose Nutzung von Mobiltelefonen einzuschränken", sagte Agita Zarina-Sture, die Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Bildung, Kultur und Wissenschaft.

Untersuchungen zeigten demnach, dass die bloße Anwesenheit des eigenen Mobiltelefons - selbst ausgeschaltet - Menschen kognitiv negativ beeinflusse und das Risiko digitaler emotionaler Gewalt erhöhe.

Durchsuchungen erlaubt

Zunächst blieb unklar, ob das Mobiltelefon in Zukunft überhaupt mit in die Schule genommen werden dürfte. Laut eines Rundfunkberichts werden sie vermutlich weiterhin erlaubt sein, müssen aber ausgeschaltet werden.

Die neuen Beschlüsse erlauben es den Schulen auch, den Besitz der Schüler zu durchsuchen, wenn ein Verdacht auf eine Gefahr für die Sicherheit, Gesundheit oder das Leben von Personen besteht.

Das Verbot soll zum 31. Mai 2025 in Kraft treten. Die Schulen müssen bis dahin ihre internen Regelungen zur Handynutzung nach den Vorgaben des Parlaments angepasst haben. In Lettland ist das Schuljahr ähnlich lang wie in Deutschland: Es geht vom 1. September bis Anfang Juni.

Lettland nicht allein

Lettland ist nicht das erste EU-Mitglied, das ein Handyverbot an Schulen ausspricht. In Frankreich und den Niederlanden sind bereits Mobiltelefone an Schulen nicht erlaubt, um Ablenkungen zu verhindern und die Leistung der Schüler zu verbessern.

In Deutschland wird über einen solchen Schritt schon länger diskutiert. Die Industriestaatenorganisation OECD riet erst kürzlich nach einer Studie zu einem verantwortungsbewussten Einsatz von Mobiltelefonen im Schulunterricht.