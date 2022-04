Kuleba zur deutschen Ukraine-Politik "Wir bezahlen den Preis mit Menschenleben" Stand: 14.04.2022 17:01 Uhr

Der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland erneuert. Die Ukraine zahle den Preis der zögerlichen deutschen Politik mit Menschenleben, sagte er im tagesthemen-Interview.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eine schnelle Entscheidung bei der Frage nach Waffenlieferungen von der Bundesregierung gefordert. Dies seien historische Zeiten und historische Zeiten verlangten schwierige Entscheidungen. Er erneuerte seine Forderung nach schweren Waffen und härteren Sanktionen wie etwa ein Ölembargo. "Deutschland ist eine führende Nation in Europa", sagte Kuleba, "und wir zählen auf diese führende Rolle."

Die Bundesregierung hatte lange Zeit Waffenlieferungen in die Ukraine abgelehnt, mehrere Politiker signalisierten zuletzt allerdings, dass auch schere Waffen in die Ukraine geliefert werden könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich dazu bisher allerdings vage und zurückhaltend.

"Ich hoffe, dass Scholz eine positive Entscheidung fällt", sagte Kuleba. In der Zeit, in der die Politik in Deutschland darüber diskutiere, würden Menschen getötet und Dörfer zerstört. "Wir bezahlen den Preis mit Menschenleben", sagte er. "Wir hätten den Krieg vermeiden könne, wenn Deutschland früher Waffenlieferungen zugelassen hätte."

"Wir sollten nicht in der Vergangenheit graben"

Im Streit um die abgesagte Steinmeier-Reise warb Kuleba für eine Normalisierung der deutsch-ukrainischen Beziehungen. "Wir sollten nicht in der Vergangenheit graben," sagte Kuleba im tagesthemen-Interview und warb dafür, ein neues Kapitel aufzuschlagen und nach vorne zu schauen.

"Nur Einigkeit kann uns helfen, Russland zu besiegen und Europas Sicherheit zu bewahren." Die Zeit der halben Sachen sei vorbei. Auf die Frage, ob es tatsächlich eine Ausladung Steinmeiers gab, äußerte sich Kuleba ausweichend.

Streit um Steinmeier

Der Streit um die deutsche Ukraine-Politik hatte sich zuletzt zugespitzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands nach Kiew fahren. Die ukrainische Regierung lehnte einen Besuch Steinmeiers jedoch ab und lud stattdessen Bundeskanzler Olaf Scholz ein.

Hintergrund soll Steinmeiers Russland-Politik und die zögerliche Haltung Deutschlands bei Waffenlieferungen und Sanktionen sein. Kuleba sprach von einer "Reihe von Problemen" der Vergangenheit und nannte ausdrücklich Nord Stream 2 und die Debatte über Waffenlieferungen.