Zwei Tote bei Vorfall Berichte über Explosion auf Krim-Brücke Stand: 17.07.2023 08:55 Uhr

Auf der Krim-Brücke hat es russischen Angaben zufolge einen "Notfall" mit zwei Toten gegeben. In den sozialen Medien war von einer oder mehreren Detonationen die Rede. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig.

Auf einer wichtigen Brücke, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, hat es einen Zwischenfall gegeben. Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Alexej Aksjonow, teilte mit, der Verkehr auf der Brücke sei eingestellt worden, da es im Bereich des 145. Brückenpfeilers vom Gebiet Krasnodar aus einen "Notfall" gegeben habe.

In einer Videobotschaft sagte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bei dem Vorfall seien zwei Menschen getötet worden. Demnach soll es sich bei den Toten um ein Ehepaar handeln, die 14-jährige Tochter der beiden sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Russland und Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld

Während in sozialen Netzwerken von einer oder mehreren Explosionen auf der Krim-Brücke die Rede war, machten die Behörden offiziell weiter keine Angaben dazu, was dort genau am frühen Morgen passierte. Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass es Schäden an der Fahrbahn gebe, die Brückenkonstruktion sei intakt.

Der von Russland eingesetzte Parlamentspräsident der Krim, Wladimir Konstantinow, sprach auf Telegram von einem Terroranschlag der Ukraine. "Heute Nacht verübte das Kiewer Terrorregime ein neues Verbrechen - es griff die Krim-Brücke an", schrieb er. "Es war unmöglich nicht zu wissen, dass die Autofahrbahn der Brücke ausschließlich zivil genutzt wird", so Konstantinow weiter.

Das ukrainische Militär wiederum vermutet Russland hinter dem Vorfall. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch für eine russische Provokation, sagt die Sprecherin des Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

Zugverkehr wieder aufgenommen

Aksjonow sagte, dass Hintergründe aufgeklärt würden. Der Eisenbahnverkehr auf der Brücke wurde gegen 8.00 Uhr MESZ wieder aufgenommen. Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit. Aksjonow forderte die Bewohner der Region auf, Ruhe zu bewahren. Sie sollten einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen.

Trotz der angespannten Sicherheitslage und langer Kontrollen zieht es russische Urlauber Medienberichten aus Russland zufolge wieder in großer Zahl auf die Krim, die für sie nur per Bahn oder Auto erreichbar ist.

Schwere Explosion im Oktober 2022

Der Vorfall ereignete sich mehr als neun Monate nach der schweren Explosion auf der Brücke. Die rund 19 Kilometer lange Konstruktion war dabei im Oktober 2022 schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein.