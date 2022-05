Großbritannien Spacey wegen sexueller Nötigung angeklagt Stand: 26.05.2022 18:45 Uhr

Gegen Hollywood-Schauspieler Spacey waren 2017 erstmals Vorwürfe von sexuellen Übergriffen laut geworden. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Großbritannien Anklage gegen ihn wegen sexueller Nötigung von drei Männern in vier Fällen erhoben.

Es geht um sexuelle Übergriffe, die sich in London zwischen März 2005 und August 2008 sowie im Westen Englands im April 2013 zugetragen haben sollen. Die britische Staatsanwaltschaft in London teilte mit, deshalb gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey Anklage wegen sexueller Nötigung von drei Männern in vier Fällen erhoben zu haben.

In einem der Fälle werde er angeklagt, eine Person ohne deren Zustimmung zu sexuellen Handlungen gebracht zu haben.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, der Anklageerhebung sei eine Überprüfung von Beweismitteln vorausgegangen, die die Londoner Polizei gesammelt habe. Die mutmaßlichen Opfer sind heute in den 30ern und 40ern. Spacey wurde 2019 nach Vorwürfen mehrerer Männer von der britischen Polizei befragt. Die Männer hatten ihm Übergriffe vorgeworfen.

Dramatischer Karriere-Absturz

Einige der Taten sollen im Londoner Viertel Lambeth verübt worden seien. Dort befindet sich das Old-Vic-Theater, dessen künstlerischer Leiter Spacey von 2004 bis 2015 war. Gegen den 62-jährigen Oscar-Preisträger waren 2017 in den USA im Zuge der MeToo-Debatte Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe erhoben worden.

Die Vorwürfe hatten für Spacey schwerwiegende Folgen: Er verlor seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards", fiel in der Branche in Ungnade und erlebte einen dramatischen Karriere-Absturz.

Auch der Schauspieler Anthony Rapp beschuldigte Spacey, ihn auf einer Party in den 1980er-Jahren sexuell genötigt zu haben. Spacey wies die Vorwürfe zurück. Er versucht aktuell, eine Klage Rapps in New York abweisen zu lassen.

Im Sommer 2021 stand der zweifache Oscar-Preisträger ("Die üblichen Verdächtigen", "American Beauty") erstmals seit den Vorwürfen wieder vor der Kamera.