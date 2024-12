Verdacht der Sabotage Datenkabel zwischen Finnland und Schweden beschädigt Stand: 03.12.2024 09:52 Uhr

Im November wurden kurz hintereinander zwei Datenkabel in der Ostsee beschädigt. Jetzt ist in der Region wieder ein Schaden an einem Internetkabel aufgetreten, diesmal zwischen Finnland und Schweden - und an Land.

Schäden an einem Glasfaserkabel haben in Finnland zu Internetausfällen geführt. Wie das Daten- und Kommunikationsunternehmen GlobalConnect mitteilte, handelt es sich um eine Landleitung zwischen Finnland und Schweden, an der es an zwei unterschiedlichen Stellen Beschädigungen gegeben habe.

Laut der Zeitung Dagens Nyheter seien die Schäden auf finnischem Gebiet festgestellt worden. Zu dem Vorfall sei es bereits in der Nacht gekommen, seitdem liefen Reparaturarbeiten. Ein Schaden sei bereits behoben. Seekabel seien nicht betroffen.

Laut dem Rundfunksender Sveriges Radio geht die finnische Polizei von einem Verbrechen aus. Die finnische Verkehrs- und Kommunikationsministerin Lulu Ranne schrieb auf X, dass die Behörden die Angelegenheit untersuchen. "Wir nehmen die Situation ernst", schloss Ranne ihren Post.

Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonsson bestätigte, dass die schwedischen Behörden über den Fall informiert sind. Man nehme den Vorfall sehr ernst. Ob es sich um Sabotage handelt, wollte der Verteidigungsminister nicht kommentieren.

Im November waren innerhalb kurzer Zeit Schäden an zwei Glasfaserkabeln in der Ostsee aufgetreten. Dabei handelte es sich um ein Kabel, das zwischen Schweden und Litauen verläuft sowie eins zwischen Schweden und Deutschland.

Die Ursache dafür ist in beiden Fällen noch unklar. Politikerinnen und Politiker verschiedener Länder äußerten den Verdacht, die Zerstörung der Kabel könnte ein hybrider Angriff gewesen sein. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Vermutung geäußert, dass es sich in beiden Fällen um Sabotage gehandelt haben könnte.

Die schwedischen Behörden ermitteln wegen möglicher Sabotage. Der Fokus der Ermittler liegt auf einem chinesischen Schiff mit dem Namen "Yi Peng 3", das zum fraglichen Zeitpunkt die betroffenen Stellen der Kabel passiert haben soll.

Mit Informationen von Sofie Donges, ARD Stockholm.