Abstimmung in Irland Referendum zur Rolle der Frau gescheitert Stand: 09.03.2024 17:20 Uhr

Mit einem Referendum sollte in Irland ein Verfassungsartikel zur Ehe und zur Rolle der "Frau im Haushalt" geändert werden. Regierungschef Varadkar gab nun jedoch das Scheitern bekannt. Seine Regierung werde "das Ergebnis akzeptieren".

Das Referendum über die Neufassung eines Verfassungsartikels zur Ehe und zur Rolle der Frau in der Familie in Irland ist gescheitert. Dies sagte Regierungschef Leo Varadkar in Dublin. "Ich denke, es ist zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass die Änderungsanträge (...) abgelehnt wurden", teilte er vor Journalisten mit. Seine Regierung werde "das Ergebnis akzeptieren und voll und ganz respektieren".

Durch die zur Abstimmung stehenden Änderungen sollten in Irland künftig auch "dauerhafte Beziehungen" außerhalb der Ehe als Familie gelten sowie ein veralteter Verweis auf die Rolle der "Frau im Haushalt" gestrichen werden. Eine neue Formulierung sollte allen Familienmitgliedern die Verantwortung dafür zuschreiben, füreinander zu sorgen.

Große Unterschiede bei Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung war nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RTE bei Schließung der Wahllokale am Freitagabend sehr unterschiedlich. In manchen Regionen lag sie demnach bei 50 Prozent, in anderen unter 30 Prozent.

Der Artikel 41 der irischen Verfassung, der am Freitag für fast 3,5 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung stand, stammt aus dem Jahr 1937. Alle großen politischen Parteien in Irland hatten die geplanten Änderungen befürwortet. Gegner der Vorschläge hatten dagegen argumentiert, das Konzept "dauerhafter Beziehungen" sei ungenau und verwirrend.

Im katholisch geprägten Irland war bei einem Referendum im Jahr 2018 mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit eine Legalisierung von Abtreibungen beschlossen worden. 2015 hatten die Iren für die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gestimmt.