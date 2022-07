Großbritannien habe genug von Premier Johnson - auch wenn der es nicht wahrhaben wolle, sagt der britische Politologe Glees im ARD-Morgenmagazin. Auch sein Auftreten gegenüber der eigenen Partei sei respektlos und selbstbezogen.

Ein "Affentheater" nennt der britische Politologe und Zeithistoriker Anthony Glees die Regierungskrise in London im ARD-Morgenmagazin. Die "sogenannte Rücktrittsrede" des britischen Premiers Boris Johnson vom Dienstag verdiene ihren Namen nicht, sagt er und urteilt: "Johnson ist sein ganzes Leben lang ein Spinner gewesen. Er weiß nicht, was das Wort Wahrheit bedeutet. Nicht erst seit 2019, als er Premierminister wurde - sondern seine ganze Karriere ist aus Chaos und Lügen gebaut."

Zur Person

Anthony Glees, Politologe und Zeithistoriker, hat eine Professur an der University of Buckingham inne und leitet das Centre for Security and Intelligence Studies, BUCSIS. Als britischer Sohn zweier aus Deutschland emigrierter Eltern begreift er sich als Europäer und beobachtet die Europäische Union mit besonderem Interesse.