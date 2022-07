Hitze in Süd- und Westeuropa Feuer wüten im Norden von Athen Stand: 20.07.2022 10:23 Uhr

In vielen Teilen Europas ist es bisher nicht gelungen, die Waldbrände zu löschen. Im Norden von Athen mussten Hunderte Menschen evakuiert werden. Auch in der Toskana kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen.

Die Behörden in Griechenland haben 39 neue Brandherde binnen 24 Stunden gemeldet. Im Nordosten Athens drangen Flammen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Drei Feuerwehrleute und neun Einwohner sind Berichten des staatlichen Rundfunks zufolge leicht verletzt und mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden mit dem ersten Tageslicht neun Löschflugzeuge und sieben Löschhubschrauber gegen die Flammen eingesetzt. Zudem seien die Besatzungen von 120 Löschfahrzeugen im Einsatz, um zu verhindern, dass die Brände auf die Ortschaften Penteli, Pallini, Anthousa und Gerakas übergreifen. Die Löscharbeiten werden erschwert, weil es keine Feuerfront gibt. Unzählige Brände toben in bewaldetem Gebiet wie auch in Wohnvierteln der Ortschaften rund um den Berg Penteli im Nordosten Athens, berichtete der staatliche Rundfunk.

Teile der Autobahn gesperrt

Dicke bräunliche Rauchschwaden waren aus fast allen Stadtteilen Athens zu sehen. Vorübergehend mussten wegen der begrenzten Sicht Teile der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit seinem Flughafen verbindet.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen und war zunächst klein, berichteten Augenzeugen. Binnen kürzester Zeit fachten starke Winde es zu einem Großbrand an. In der Region unterhalb des Berges Penteli im Nordosten Athens waren schon im Sommer 2021 gewaltige Brände ausgebrochen.

Landesweit war die Feuerwehr wegen 117 Waldbränden im Einsatz. Die griechische Regierung berief einen Krisenstab ein und bat andere europäische Staaten um Unterstützung.

Siedlungen in der Toskana bedroht

In Italien in der Toskana versuchen mehr als 100 Feuerwehrleute, einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca einzudämmen. Etwa 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten und sich an Bäumen hochfraßen. Einige Gastanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Giani. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt. Aus der Luft unterstützen vier Löschflugzeuge und ein Helikopter die Brandbekämpfung. Der Einsatz läuft bereits seit vergangenem Sonntag.

Höchste Warnstufe in ganz Italien

An der italienisch-slowenischen Grenze gingen die Löscharbeiten wegen eines Waldbrandes weiter. Laut Feuerwehr war ein Gebiet in der Gemeinde Doberdò, südlich von Görz (Gorizia) betroffen. Die Lage bessere sich den Rettungskräften zufolge.

Seit Wochen sind Feuerwehrleute in Italien im Einsatz, um Wald- und Buschbrände zu löschen. Auf den Ferieninseln Sizilien und Sardinien herrscht örtlich eine erhöhte, mitunter auch die höchste Waldbrand-Warnstufe. Die Feuer breiten sich wegen der seit geraumer Zeit anhaltenden Trockenheit oft schnell aus und werden von Winden angefacht.

Brände auch in Frankreich, Spanien und Portugal

Auch im Südwesten Frankreichs versuchen Feuerwehrleute weiterhin, die ausgedehnten Waldbrände einzudämmen. In der Weinbauregion Gironde registrierten die Einsatzkräfte die größten Feuer seit mehr als 30 Jahren. Allein dort wurden bisher 19.000 Hektar Wald vernichtet, rund 37.000 Einwohner und Urlauber mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen.

In Spanien kämpften Feuerwehrleute und Helfer gegen mehr als 30 Waldbrände. Mehr als 6000 Menschen aus 32 Dörfern mussten im Nordwesten ihre Häuser verlassen.

In Portugal warnte der Wetterdienst, 50 Gemeinden vor allem im Norden und der Mitte des Landes könnten von Feuerwalzen überrollt werden. Neben der Hitze warnten Experten auch vor einer steigenden Ozon-Belastung.

Lage bleibt noch angespannt

Auch heute steht Deutschland und anderen europäischen Ländern extreme Hitze bevor. Nachdem am Dienstag am bislang heißesten Tag des Jahres in Emsdetten in Nordrhein-Westfalen mit 40 Grad Celsius der bislang heißeste Tag in diesem Jahr in Deutschland gemessen wurde, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor ähnlichen Temperaturen weiter östlich.