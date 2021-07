Hitze, Trockenheit und Wind Mehr als 50 Brände in Griechenland

In Griechenland sind mehr als 50 Brände ausgebrochen. Er herrscht extreme Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Das gefährlichste Feuer tobt etwa 20 Kilometer nordöstlich von Athen.

Nach wochenlanger extremer Trockenheit sind in Griechenland, angefacht durch starke Winde, mehr als 50 Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Das gefährlichste Feuer tobte in der Region Stamata-Dionysos, rund 20 Kilometer nordöstlich von Athen. "Es wurden Häuser beschädigt. Viele Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden", sagte der stellvertretende Gouverneur der Region, Wassilis Kokkalis.

Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Der griechische Zivilschutz warnte vor hoher Brandgefahr: In den kommenden Tagen werde in allen Landesteilen Temperaturen über 40 Grad und starke Winde erwartet.

Brand nahe Athen ist "außer Kontrolle"

Besondere Sorge bereitet außerdem ein Waldbrand am Fuße des griechischen Bergs Pendeli - denn er bedroht die nördlichen Vororte der Hauptstadt Athen. Das Feuer brach am Morgen aus, wie Einsatzkräfte und örtliche Behörden mitteilten. Der Brand sei "außer Kontrolle", sagte der Bürgermeister der betroffenen Ortschaft Dionysos, Yannis Kalafatelis.

Das brennende Gebiet erstreckt sich den Angaben zufolge über "mehrere Kilometer". Die Behörden warnten die Anwohnerinnen und Anwohner über deren Mobiltelefone und riefen sie auf, sich für mögliche Evakuierungen bereit zu halten.

Vorsätzliche Brandstiftung und fahrlässiges Verhalten

Starke Trockenheit, heftiger Wind und Temperaturen von mehr als 30 Grad lösen in Griechenland jeden Sommer verheerende Waldbrände aus. Vor drei Jahren starben bei der bisher schwersten Brandkatastrophe des Landes im Badeort Mati nahe Athen 102 Menschen.

Viele der Feuer entstehen durch Fahrlässigkeit oder in Folge Brandstiftung - etwa für Immobilienspekulationen. Der Zeitung "Kathimerini" zufolge wurden 26 Brände im vergangenen Jahr vorsätzlich gelegt, 179 weitere waren die Folge fahrlässigen Verhaltens.