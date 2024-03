Pilotprojekt in Großbritannien Kleines Wirtschaftswunder dank Vier-Tage-Woche Stand: 08.03.2024 17:46 Uhr

Funktioniert eine Vier-Tage-Woche für Unternehmen und Angestellte? Ein Pilotprojekt in Großbritannien zieht ein positives Fazit. Von 61 Unternehmen wollen 54 das Arbeitszeitmodell fortführen.

In einer kleinen Kosmetikfabrik in Hove an der englischen Südküste geschieht ein kleines Wirtschaftswunder. 2022 stellte das Unternehmen auf die Vier-Tage-Woche um. Für den Gründer und die Mitarbeitenden ist es ein voller Erfolg geworden.

Gary Conroy, der die Firma vor zehn Jahren gründete, erzählt: "Wir produzieren 10 bis 15 Prozent mehr, obwohl wir weniger arbeiten. Wir haben die Arbeitszeit reduziert und die Produktivität ist nicht zurückgegangen. Im Gegenteil. Wir schaffen mehr."

Kürzere Besprechungen, kürzere Pausen

Weniger arbeiten und mehr produzieren - wie kann das gehen? In der Firma "Five Squirrels" haben sie beispielsweise Besprechungen gekürzt. Gemeinsame Gespräche werden auch nur noch dann geführt, wenn es wirklich nötig ist. Jeder arbeitet nach Unternehmensangaben fokussierter und konzentrierter.

Auch die Pausen wurden gekürzt - auf 30 Minuten statt eine Stunde am Tag. Dafür arbeiten sie eben nur vier Tage die Woche, sagt eine Mitarbeiterin: "Ich finde das sehr hilfreich. Wir haben von Freitag bis Sonntag frei. Am Freitag kann ich dann alles erledigen, Besorgungen, Termine. Dann habe ich ein ganzes Wochenende, um mich zu entspannen und zu erholen, Familie zu besuchen. Wenn ich am Montag wiederkomme, bin ich voller Energie."

Das mache sich bemerkbar. Alles läuft demnach viel effektiver, es passieren weniger Fehler, die Zahl der Reklamationen geht zurück. Aliyah Davies schaut sich genauer an, wie die Firmen die Vier-Tage-Woche umsetzen. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation "Autonomy".

Viert-Tage-Woche: Mehr als ein Versuch

Die Organisation hat die Ergebnisse in einer Studie zusammengefasst: "Dieser Bericht zeigt, dass von den 61 Unternehmen, die am Pilotprojekt teilgenommen haben, 54 dabeigeblieben sind. Und von den 61 haben 31 bereits angekündigt, dauerhaft nur vier Tage die Woche zu arbeiten. Das zeigt: Für viele Firmen ist das mittlerweile mehr als ein Versuch, sie bleiben dabei."

Deutlich geworden ist auch: Die Vorteile der Vier-Tage-Woche halten an und verpuffen nicht nach wenigen Monaten. Mitarbeitende sind weniger krank, kündigen seltener und es ist auch einfacher, Fachkräfte zu finden. Bei "Five Squirrels" ist klar: Sie wollen bei der Vier-Tage-Woche bleiben - so wie viele andere Unternehmen in England auch.