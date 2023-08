Besserer Datenaustausch Großbritannien schließt Migrationsabkommen mit Türkei Stand: 09.08.2023 14:32 Uhr

Die Regierung Großbritanniens will die Zahl illegaler Migranten verringern - auch mit Blick auf die bevorstehende Parlamentswahl 2024. Deshalb will London nun enger mit der Türkei zusammenarbeiten.

Großbritannien hat ein Abkommen mit der Türkei zur Bekämpfung illegaler Migration geschlossen. Wie das britische Innenministerium mitteilte, beinhaltet die Abmachung ein Kompetenzzentrum, das von der türkischen Polizei eingerichtet werden soll und unter anderem einen erleichterten Datenaustausch vorsieht. Auch sollen die Polizeibehörden beider Länder gemeinsam gegen Schmugglerringe vorgehen.

"Wie ich bereits deutlich gemacht habe, müssen wir alles uns Mögliche tun, um die Schlepperringe zu zerschlagen und die Boote aufzuhalten", erklärte Innenministerin Suella Braverman. "Unsere Partnerschaft mit der Türkei, einem engen Freund und Verbündeten, wird es unseren Strafverfolgungsbehörden erlauben, bei diesem internationalen Problem zusammenzuarbeiten und mit der logistischen Kette der kleinen Boote fertig zu werden", fuhr Braverman fort.

Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern

Dem Innenministerium zufolge bekräftigten die beiden Länder ihr Engagement zur Zusammenarbeit in diesem Bereich und zur Verstärkung der Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern. Der neue Plan wird bei dem kommenden Dialogtreffen zur Migration zwischen Großbritannien und der Türkei eine Rolle spielen, das bald in London stattfinden soll.

Wieviel Geld das Abkommen mit der Türkei London kostet, wollte der Staatsminister für Migration, Robert Jenrick, nicht sagen. Es handele sich vor allem um den Austausch von Informationen und Aufklärung, sagte er im TV-Sender "GB News".

Großbritannien verschärft Migrationspolitik

Zuletzt verkündete die konservative Regierung in London mehrere Vorhaben, um potentielle Asylbewerber von der Überfahrt nach Großbritannien abzuhalten. So wurde beispielsweise damit begonnen, einige Asylsuchende auf ein großes Wohnschiff an der Südküste zu verlegen. Damit soll aus Sicht der Regierung die "Anziehungskraft" von Hotels für diejenigen, die in kleinen Booten an den Küsten des Landes ankommen, reduziert werden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte die Verringerung der Zahl illegaler Migranten zu einem politischen Ziel für dieses Jahr erklärt. Den großen Vorsprung der oppositionellen Labour Party in den Meinungsumfragen will er damit verringern.