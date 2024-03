PR-Panne der Royals Kate entschuldigt sich für bearbeitetes Foto Stand: 11.03.2024 13:30 Uhr

Ein offizielles Foto im Kreise ihrer Kinder sollte Gerüchte um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate ausräumen - doch schnell wurde deutlich, dass es bearbeitet wurde. Die Aufregung ist groß, die Prinzessin entschuldigte sich.

Im Palast dürfte der Frust groß sein. Ein Foto zum Muttertag in Großbritannien, das eine strahlend schöne Kate, Fürstin von Wales, zeigt, umringt von ihren Kindern - das sollte den Briten und der Welt vor Augen führen, dass es der Prinzessin gut geht, auch wenn sie derzeit keine öffentlichen Termine wahrnimmt.

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Kate an Weihnachten, seither gab es auch keine offiziellen Fotos mehr von ihr. Auch deshalb war eine Veröffentlichung so wichtig, allerdings hielt der positive Effekt gestern nicht lange an. Denn schon wenige Stunden später kam die Meldung, dass mehrere große Fotoagenturen, unter ihnen AP, AFP und Reuters, das Bild zurückziehen, weil der Verdacht der Manipulation besteht. Am Ärmel von Kates Tochter Charlotte fehlt ein Stück, das Foto ist also bearbeitet worden - was an sich nicht ungewöhnlich ist, wie die Königshausexpertin der Sunday Times, Roya Nikkhah - in der BBC deutlich machte:

Dass Fotos der Royals noch mal angefasst und bearbeitet werden, ist wirklich nichts Neues. Das Problem in diesem Fall könnte sein, dass die Fotoagenturen in jüngster Zeit ihre Regeln verschärft haben, wegen der Befürchtung, dass Fotos KI-generiert sein könnten. Allerdings gibt es keine Andeutungen, dass hier KI benutzt wurde.

Foto ist keine Fälschung - nur schlecht bearbeitet

Das heißt, es gibt bisher nicht den Vorwurf, dass dieses Foto insgesamt ein Fake, also eine Fälschung, ist. Für den Palast ist die Entwicklung aber trotzdem ein schwerer Rückschlag. Hatte er doch versuchen wollen, mit dem Bild die wilden Spekulationen über Kates Zustand einzudämmen, die in den vergangenen Wochen vor allem in den sozialen Medien durch die Decke gingen.

Stattdessen hat dieser Vorfall die Spekulationen und Verschwörungstheorien eher noch angeheizt. Ian Lloyd, Fotograf und Biograf der Königsfamilie, verweist darauf, dass die Royals schon häufiger Probleme mit den modernen technischen Möglichkeiten hatten:

Der Kensington-Palast ist nicht besonders gut beim Bearbeiten von Fotos. An Weihnachten gab es ein Foto für eine Weihnachtskarte, das Kate geschossen hatte, und da sah es so aus, als würde Louis ein Finger fehlen, und jemand anderes hatte ein Bein zu viel.

Nachdem der Palast sich zu der aktuellen Entwicklung zunächst nicht äußern wollte, hat sich die Princess of Wales inzwischen für die Verwirrung rund um das Muttertagsfoto entschuldigt:

Die Prinzessin räumte ein, gelegentlich zu experimentieren, was das Bearbeiten von Fotos angeht.