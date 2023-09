Griechenland Ex- Rohstoffhändler Kasselakis wird Chef der Linken Stand: 25.09.2023 01:12 Uhr

Bis vor wenigen Wochen kannte ihn kaum jemand in Griechenland. Jetzt ist der ehemalige Rohstoffhändler und Reeder Kasselakis, der es in den USA zum Millionär brachte, zum Vorsitzenden der Linkspartei Syriza gewählt worden.

Ein Politikneuling ist neuer Vorsitzender der griechischen Linkspartei Syriza: Der 35-jährige Stefanos Kasselakis wurde zum Nachfolger von Alexis Tsipras gewählt. Er erhielt 56 Prozent der Stimmen und setzte sich damit unter anderem gegen die ehemalige Arbeitsministerin Effie Achtsioglou durch.

Der parteiinterne Wahlkampf hatte tiefe Risse innerhalb der größten griechischen Oppositionspartei deutlich gemacht. Der neue Parteivorsitzende war bis vor wenigen Wochen unbekannt in Griechenland und hatte noch nie ein gewähltes Amt inne.

Kasselakis arbeitet in den USA für Goldman Sachs

In Athen geboren, ging er mit 14 Jahren mit einem Stipendium in die USA und lebte bis vor Kurzem in Miami im Bundesstaat Florida. In den USA arbeitete er unter anderem als Rohstoffhändler für Goldman Sachs, bevor er Geschäftsführer des Schiffseigners SwiftBulk Holding mit Sitz in Großbritannien wurde. Nach Angaben griechischer Medien hat es Kasselakis dabei bis zum Millionär gebracht.

Tsipras hatte nach der deutlichen Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl in Griechenland im Juni seinen Rücktritt als Vorsitzender der Syriza-Partei angekündigt. Syriza war nur auf 17,83 Prozent der Stimmen gekommen. Die konservative Partei Nea Dimokratia erreichte 40,56 Prozent der Stimmen und sicherte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis damit die absolute Mehrheit.