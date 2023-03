Türkische Angaben Russland und Ukraine verlängern Getreideabkommen Stand: 18.03.2023 15:57 Uhr

Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Das teilte der türkische Präsident Erdogan mit. Uneinigkeit herrscht allerdings noch über die Dauer der Verlängerung.

Wenige Stunden vor dem Auslaufen des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Verlängerung des Getreideabkommens verkündet: "Nach Gesprächen mit beiden Seiten haben wir die Verlängerung des Abkommens, das am 19. März auslaufen sollte, zugesichert", sagte er in einer Fernsehansprache. Angaben zur Dauer der Verlängerung machte Erdogan zunächst jedoch nicht.

Zuvor hatte die Regierung in Ankara erklärt, dass sie auf eine Verlängerung um 120 Tage hoffe. Russland hingegen bestand auf einer Verlängerung um lediglich 60 Tage. Der Text sieht allerdings eine automatische Verlängerung um 120 Tage vor, sofern keine Partei widerspricht.

Eine Veränderung des Abkommens, worunter auch eine neue 60-Tage-Frist fallen würde, müsste von allen Beteiligten bestätigt werden und kann nicht einseitig verkündet werden.

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hatte am Freitag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York gesagt, dass man alles tun werde, um eine Fortführung sicherzustellen. Man sei mit den beteiligten Parteien Russland, Ukraine und der Türkei in Kontakt, sagte Griffiths. Das Getreideabkommen sei für die weltweite Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung, so der UN-Nothilfekoordinator.

Moskau fühlt sich durch westliche Sanktionen behindert

Nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor gut einem Jahr hatte die russische Marine auch die Schwarzmeerhäfen des Nachbarlandes blockiert. Die Vereinbarung zur Schwarzmeer-Getreide-Initiative war unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli 2022 zustande gekommen und sieht eine Freigabe der ukrainischen Häfen unter anderem für den Getreideexport vor.

Moskau fühlt sich durch die westlichen Sanktionen in seinen eigenen Exporten von Getreide und Dünger behindert. Zwar richten sich die Sanktionen nicht gegen die Ausfuhren von Nahrungsmitteln, ihre Existenz macht es russischen Akteuren aber schwer, europäische Häfen anzulaufen, Zahlungen abzuwickeln und Versicherungen für ihre Schiffe zu bekommen.