Mit Blick auf diese Strategie, Menschen in der Welt in den Krieg mit hineinzuziehen über einen Hungerkrieg, gilt das Gleiche auch für die Ukraine: In den Städten, in die der russische Präsident militärisch nicht einmarschieren kann, versucht er jetzt über den Winter, die Menschen auszuhungern, verdursten zu lassen, erfrieren zu lassen, indem er die Infrastruktur angreift.