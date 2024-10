Parlamentswahl in Georgien Regierung und Opposition beanspruchen Sieg Stand: 26.10.2024 19:16 Uhr

Wer hat die richtungsweisende Wahl in Georgien gewonnen? Darüber herrscht Unklarheit, denn die Prognosen widersprechen sich stark. Die pro-russische Regierung und die pro-europäische Opposition sehen sich jeweils als Sieger.

Nach der als Richtungsentscheidung angesehenen Parlamentswahl in Georgien beanspruchen sowohl die Regierung als auch die Opposition den Sieg. Der Milliardär Bidsina Iwanischwili erklärte die von ihm gegründete Regierungspartei Georgischer Traum zum Wahlsieger. Die oppositionelle Koalition für den Wandel erklärte hingegen, die bisherige Opposition habe zusammen eine Parlamentsmehrheit errungen.

Von Medien veröffentlichte Prognosen wichen stark voneinander ab. Der Sender Imedi TV, der der Regierungspartei nahesteht, prognostizierte für diese ein Ergebnis von 56 Prozent der Stimmen. Dem Sender Formula TV zufolge, der der Opposition nahesteht, kann die Regierungspartei hingegen mit 41 Prozent und die Opposition insgesamt mit 52 Prozent der Stimmen rechnen. Der ebenfalls pro-oppositionelle Sender Mtawari Archi TV sah die Regierungspartei bei 42 Prozent und die Opposition bei insgesamt 48 Prozent.

Gründer von Regierungspartei will Opposition verbieten

Die seit zwölf Jahren regierende Partei Georgischer Traum will die Beziehungen zu Russland ausbauen, während die Opposition den Anschluss an die Europäische Union sucht. Bei der Parlamentswahl stehen auch demokratische Prinzipien auf dem Spiel. Der Gründer von Georgischer Traum, der Milliardär und frühere Ministerpräsident Iwanischwili, hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges seiner Partei werde sie Oppositionsparteien verbieten.

Georgien ist EU-Beitrittskandidat, der Prozess liegt aber wegen umstrittener Gesetze auf Eis. Deshalb sprachen vor allem pro-westliche Kräfte im Vorfeld von einer Schicksalswahl für das am Scheideweg stehende Land, in dem sowohl der Einfluss Russlands als auch der des Westens stark sind.

Präsidentin berichtet von Gewalt in Wahllokalen

Bereits am Nachmittag hatte die pro-europäische Präsidentin Salome Surabischwili mitgeteilt, es sei bei der Parlamentswahl zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. "Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen", sagte sie. Auf Videos in Online-Netzwerken waren Konfrontationen in mehreren Wahllokalen zu sehen.

Nach Angaben der zentralen Wahlkommission kam es in der Kleinstadt Marneuli im Südosten des Landes zu einem Manipulationsversuch. Dort habe ein Mann in einem Wahllokal mehrere Stimmzettel eingeworfen, die Abstimmung sei daraufhin unterbrochen worden. Die Ergebnisse in dem Wahllokal würden nicht gezählt, hieß es. Opposition und Regierung gaben sich gegenseitig die Schuld für den Vorfall.

"Sie schikanieren Wähler und schlagen Beobachter"

Im Internet wurden auch aus anderen georgischen Orten Zwischenfälle bei der Wahl gemeldet. Die Vereinigung junger Anwälte sprach von "erheblichen Wahlverstößen". Die Oppositionsparteien teilten im Internet Aufnahmen von offenbar verstopften Wahlurnen im südöstlichen Dorf Sadachlo.

"Sie verstopfen Wahlurnen, schikanieren Wähler und schlagen Beobachter", sagte die Chefin der größten Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung, Tina Bokutschawa. Mit Blick auf den mächtigen Milliardär Iwanischwili erklärte sie: "Bidzina Iwanischwilis Schlägertrupps versuchen verzweifelt, sich an die Macht zu klammern, und sind zu allem bereit, um den Wahlprozess zu untergraben."