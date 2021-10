Bekanntgabe in Oslo Friedensnobelpreis für Ressa und Muratow Stand: 08.10.2021 11:32 Uhr

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die Journalisten Dmitri Muratow und Maria Ressa. Das norwegische Nobelkomitee zeichnete sie für ihren Einsatz für die Meinungsfreiheit aus. Der Preis ist mit 985.000 Euro dotiert.

Die Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und der Journalist Dmitri Muratow aus Russland werden dieses Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo mit. Als Journalistin und Leiterin von "Rappler", einem digitalen Medium für investigativen Journalismus, habe sich Ressa als unerschrockene Verteidigerin der Meinungsfreiheit erwiesen, erklärte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen. Ressa nutze die Pressefreiheit, um "Machtmissbrauch, Gewaltanwendung und wachsenden Autoritarismus" auf den Philippinen aufzudecken.

Muratow, Chefredakteur der russischen "Novaja Gazeta", habe sich trotz Morden und Drohungen geweigert, die Unabhängigkeit seiner Zeitung aufzugeben und "sich konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt", so Reiss-Andersen. Der Preis wird traditionell am 10. Dezember in Oslo überreicht, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Er ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert.

329 Kandidaten waren nominiert

Im vergangenen Jahr ging der Preis an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das damit unter anderem für seinen Kampf gegen den Hunger in der Welt geehrt wurde. Der Friedensnobelpreis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt. 329 Kandidaten - 234 Persönlichkeiten und 95 Organisationen - waren diesmal nominiert worden. Das ist die drittgrößte Zahl an Nominierten überhaupt.

Die Namen der Nominierten werden traditionell 50 Jahre lang geheimgehalten. Ex-Bundeskanzler Willy Brandt als letzter deutscher Preisträger wurde 1971 für seine Ostpolitik ausgezeichnet, die zur Entspannung im Kalten Krieg beigetragen hatte.