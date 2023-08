Havarie in der Nordseee Autofrachter auf dem Weg zum Hafen Stand: 03.08.2023 07:59 Uhr

Mehr als eine Woche lag der Autofrachter "Fremantle Highway" brennend vor der niederländischen Küste. Die Gefahren für die Umwelt waren groß. Begleitet von Schleppern ist er nun auf dem Weg nach Eemshaven, wo er am Nachmittag ankommen soll.

Der durch ein Großfeuer stark beschädigte Autofrachter vor der niederländischen Küste ist unterwegs zum sicheren Hafen. Seit dem Morgen wird die "Fremantle Highway" entlang der Wattenmeerküste nach Eemshaven geschleppt, teilte die Wasserbehörde der Nachrichtenagentur dpa mit.

Das Schiff sei stabil und das Feuer erloschen. Der Transport wird begleitet von mehreren Schleppern, Bergungsspezialisten sowie einem Spezialschiff, das im Notfall Öl räumen kann. Nach Einschätzung des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft wird der Frachter wahrscheinlich am Nachmittag in Eemshaven ankommen.

Dort kann der Frachter dann entladen werden. Er hat rund 3800 Autos an Bord, darunter etwa 500 E-Autos. Auch Schadstoffe und Schweröl müssen entsorgt werden.

Schlechtes Wetter erwartet

Eemshaven liegt etwa 64 Kilometer entfernt an der deutschen Grenze. Es ist der nächstgelegene Seehafen des bisherigen Ankerplatzes, vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Vor allem wegen der Nähe und seiner Infrastruktur gilt Eemshaven als beste Option.

Es wird schlechtes Wetter erwartet, und ein Kentern des Frachters kann nicht ausgeschlossen werden. Das könnte zu einer Umweltkatastrophe für die Inseln und das Wattenmeer führen.

Ursache für Brand noch unklar

Der größte Teil des Schiffes wurde inzwischen inspiziert, teilte die niederländische Wasser- und Schifffahrtsbehörde Rijkswaterstaat mit.

Die Ursache des Brandes ist weiterhin nicht genau geklärt. "Wir wissen nicht mit Sicherheit, was die Brandursache war", sagte der Chef des Bergungsunternehmens Boskalis, Peter Berdowski. "Wahrscheinlich ist, dass ein Auto angefangen hat zu brennen und der Brand schnell auf die anderen übergesprungen ist."

Das Feuer war vergangene Woche an Bord des Schiffes ausgebrochen. Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven zur Einfahrt des Suezkanals in Ägypten. Nach Angaben der japanischen Reederei K-line befinden sich 1,6 Millionen Liter Schweröl und 3783 Autos an Bord.

Ein Besatzungsmitglied des Schiffes kam ums Leben, die 22 anderen wurden verletzt und evakuiert. Die meisten von ihnen wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.



Mit Informationen von Andreas Meyer-Feist, ARD-Studio Brüssel