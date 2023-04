Parlamentswahl Enges Rennen in Finnland Stand: 02.04.2023 20:38 Uhr

Wie erwartet fällt das Wahlergebnis in Finnland wohl knapp aus. Nach ersten Prognosen trennen Konservative und Sozialdemokraten nur 0,1 Prozent und auch die Rechtspopulisten liegen nicht weit dahinter.

In Finnland wird das Ergebnis der Parlamentswahl Prognosen zufolge knapp ausfallen. Ein erster Wahltrend sah die konservative Nationale Sammlungspartei bei 20,8 Prozent und die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin bei 20,7 Prozent. Nicht weit dahinter liegen demnach die rechtspopulistischen Die Finnen mit 18,6 Prozent.

Basis dieses Trends waren vorzeitig abgegebene Stimmen - etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme vor dem eigentlichen Wahltermin abgegeben.

Ein vorläufiges Endergebnis wird in der Nacht zu Montag erwartet. Beobachter hielten es für möglich, dass sich an dem knappen Ergebnis noch einiges ändern könnte, allerdings war auch nach den letzten Umfragen vor der Wahl mit einem knappen Ergebnis gerechnet worden.

Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten?

In Finnland erhält traditionell der Chef oder die Chefin der stärksten Kraft als erstes die Gelegenheit, eine Regierung zu bilden. Wahrscheinlich dürften die Koalitionsverhandlungen - unabhängig vom Wahlsieger - länger dauern, da jede Partei noch mindestens zwei weitere Koalitionspartner brauchen dürfte, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen.

Anders als die Sozialdemokraten unter Marin haben die Konservativen unter Parteichef Petteri Orpo eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten nicht ausgeschlossen.

NATO-Beitritt kaum Thema im Wahlkampf

Im Wahlkampf spielten vor allem die Staatsfinanzen eine Rolle - Kritiker werfen Marin vor, die Staatsschulden in die Höhe getrieben zu haben. In ihre Amtszeit fielen die Corona-Pandemie und die Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Der NATO-Beitritt Finnlands, der in wenigen Tagen offiziell vollzogen wird, war dagegen kaum ein Thema.