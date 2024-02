Großbrand in Spanien Hochhaus in Valencia steht komplett in Flammen Stand: 22.02.2024 21:46 Uhr

In der spanischen Stadt Valencia brennt ein Hochhaus mit 138 Wohnungen. Laut ersten offiziellen Angaben sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. In der Region wurde Großalarm ausgelöst.

Bei einem Großbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ist ein Hochhaus mit Wohnungen weitgehend zerstört worden. Das Feuer brach am Nachmittag aus und ist noch immer nicht gelöscht.

Nach ersten offiziellen Angaben sind mindestens 13 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, darunter sechs Feuerwehrleute. Zwei Personen, die von einem Balkon aus um Hilfe riefen, konnten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter mit einem Rettungskorb im letzten Augenblick in Sicherheit gebracht werden, wie auf Bildern des Fernsehens zu sehen war. Um sie herum brannte es schon lichterloh.

Ein Bewohner des Hauses sagte im Fernsehsender RTVE, offenbar hätten bis auf die beiden Geretteten alle anderen Bewohner rechtzeitig das Gebäude verlassen können.

Fassade komplett in Flammen

Der spanischen Zeitung El País zufolge sollen in dem Gebäude etwa 450 Menschen wohnen. Laut dem spanischen Notruf-Service 112CV soll das Feuer im vierten Stock ausgebrochen sein:

In sozialen Medien war zu sehen, wie die Fassade des in den Nullerjahren fertiggestellten Hauses vom Erdgeschoss bis zum Flachdach lichterloh brannte. Ein Experte sagte im Fernsehen, die Fassade habe aus Aluminiumpaneelen bestanden, unter denen eine Schicht aus schwer entflammbarem Polyurethan-Hartschaum angebracht war.

Warum sich das Feuer derart schnell über die Fassade ausbreiten konnte, ist unklar. Im Fernsehen war zu sehen, wie brennende Fassadenteile durch die Luft segelten und auch am Boden im Umkreis des Gebäudes noch weiter brannten.

Militärische Nothilfeeinheit im Einsatz

Nach Angaben des Rettungsdienstes sind 16 Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Die Behörden haben laut Medien vorsorglich ein Feldlazarett in der Nähe des Großbrandes errichtet.

Zudem sei Hilfe von Soldaten der militärischen Nothilfeeinheit UME zum Kampf gegen die Flammen angefordert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Die UME wird sonst bei großen Waldbränden eingesetzt.

Ministerpräsident Sánchez zeigt sich "schockiert"

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez teilte in einem Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit, er sei "schockiert über den schrecklichen Brand in einem Gebäude in Valencia". Er habe der Stadt "alle notwendige Hilfe" angeboten. "Ich möchte allen betroffenen Menschen meine Solidarität und allen Einsatzkräften, die bereits vor Ort sind, meine Anerkennung aussprechen", so Sánchez.: