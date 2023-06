Siebenjähriger von Fähre gefallen Kind und Mutter nach Unglück auf Ostsee verstorben Stand: 30.06.2023 13:16 Uhr

Am Donnerstag war ein Kind auf einer Fähre in der Ostsee über Bord gegangen. Die Mutter war hinterhergesprungen, um ihr Kind zu retten. Sie konnten zwar aus dem Wasser geholt werden - doch nun teilte die Polizei mit, beide seien tot.

Nach einem dramatischen Vorfall auf einer Ostsee-Fähre zwischen Schweden und Polen sind ein ins Wasser gefallenes Kind und seine Mutter gestorben. Die beiden seien tot, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei dem Sender TVN24.

Das Kind sei am Donnerstag von dem Schiff heruntergefallen, die Mutter sei hinterher gesprungen, sagte der Leiter von Rettungseinsätzen bei der schwedischen Schifffahrtsbehörde. Beide waren polnische Staatsbürger. Die Fähre "Stena Spirit" befand sich demnach etwa auf dem halben Weg zwischen dem südschwedischen Karlskrona und dem polnischen Danzig. Laut Augenzeugenberichten machte sie schnell kehrt und ein Rettungsboot wurde zu Wasser gelassen.

In Krankenhaus gebracht

An der Suche beteiligten sich neben Rettungshubschraubern und der Fähre selbst unter anderem auch NATO-Kräfte, die für eine Übung in der Gegend waren. Nach etwa einer Stunden konnten die beiden aus dem Wasser gerettet werden. Sie wurden dann offenbar von einem deutschen NATO-Helikopter in ein Krankenhaus in Karlskrona gebracht.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit untersucht.