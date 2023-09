Bergkarabach Mindestens 20 Tote bei Explosion in Treibstofflager Stand: 26.09.2023 08:56 Uhr

Nach einer heftigen Explosion in einem Treibstoffdepot in Bergkarabach melden die örtlichen Behörden mindestens 20 Tote. Die Krankenhäuser in der Konfliktregion sind mit der Versorgung Hunderter Verletzter offenbar überfordert.

Bei einer Explosion in einem Treibstoffdebot in Bergkarabach sind nach Angaben lokaler Behörden mindestens 20 Menschen getötet worden. Etwa 300 weitere seien verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Dutzende von ihnen befänden sich im kritischen Zustand, hieß es weiter.

Die Behörden hatten am Montagabend eine starke Explosion unweit der Gebietshauptstadt der umkämpften Region gemeldet. Unklar ist bislang, was die Katastrophe in der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region auslöste, die in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt wurde.

Chaotische Zustände in Krankenhäusern

Die Politikerin Metakse Akopjan erklärte, an dem Lager hätten zum Zeitpunkt des Unglücks viele Menschen für Benzin angestanden, weil sie mit Autos vor den Aserbaidschanern nach Armenien fliehen wollten. Auf Fotos und Videos in sozialen Medien waren zahlreiche umherliegende Kanister zu sehen.

Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten Bergkarabachs schrieb auf der Plattform X, die eigenen medizinischen Kapazitäten reichten nicht aus, um das Leben der Menschen zu retten.

Die Journalistin Siranush Sargasyan aus Bergkarabach berichtete von überfüllten Krankenhäusern und Panik unter Menschen, die nach Verwandten suchten.

13.350 Flüchtlinge in Armenien angekommen

Die humanitäre Lage in Bergkarabach, das seit Langem zwischen den beiden verfeindeten früheren Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan umkämpft ist, ist katastrophal. Seit Monaten blockieren Aserbaidschaner die einzige armenische Zufahrtsstraße, weshalb Lebensmittel, Medikamente und Benzin in der Region knapp sind.

Nach der jüngsten Gewalteskalation vergangene Woche hatten pro-armenische Kämpfer eine Waffenstillstandsvereinbarung unterzeichnet. Seitdem fliehen Tausende Bewohner Bergkarabachs vor der aserbaidschanischen Kräften nach Armenien. Die Regierung in Eriwan sprach zuletzt von mindestens 13.350 Flüchtlingen aus der Konfliktregion. Man stelle allen Menschen ohne Obdach eine Unterkunft zur Verfügung, hieß es in einer Mitteilung.