Mindestens ein Toter nach Explosion in Den Haag Stand: 07.12.2024 16:46 Uhr

Im niederländischen Den Haag ist ein Mehrfamilienhaus bei einer Explosion teilweise eingestürzt. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden. Die Suche nach Überlebenden geht weiter. Die Polizei fahndet derweil nach einem Autofahrer.

Bei einer heftigen Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohngebäude im niederländischen Den Haag ist mindestens eine Person gestorben. Drei weitere Menschen wurden laut lokalen Behörden verletzt geborgen. Nach weiteren Opfern, die sich möglicherweise noch unter den Trümmern befinden, werde mit Hochdruck gesucht.

Die Hoffnung, weitere Bewohner noch lebend zu bergen, sei gering. "Wir bereiten uns auf das schlimmste Szenario vor", sagte Bürgermeister Jan van Zanen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, konnte er nicht beziffern. Zuvor hatte die Feuerwehr von 20 Vermissten gesprochen.

Das dreistöckige Haus mit insgesamt fünf zweistöckigen Wohnungen und mehreren Geschäften im Erdgeschoss war nach einer Explosion am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr teilweise eingestürzt. Rettungskräfte durchkämmen noch immer mit Spürhunden die Trümmer, um nach Opfern und Überlebenden zu suchen.

Die Löscharbeiten gehen auch am Nachmittag weiter. Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen von benachbarten Gebäuden aus.

Polizei bittet Augenzeugen um Unterstützung

Die Explosion hat auch im Umfeld des teilweise eingestürzten Gebäudes große Verwüstung hinterlassen: Angrenzende Wohnungen wurden beschädigt und die Straße ist mit Trümmerteilen übersät. Die Bergungsarbeiten sollen auch in der Nacht noch weitergehen.

Die Ursache für die Explosion und das Feuer sind bislang unklar. Die Ermittlungen haben begonnen. Derzeit versucht die Polizei den Fahrer eines Wagens ausfindig zu machen. Das Auto soll kurz nach der Explosion "mit sehr hoher Geschwindigkeit" davongefahren sein, erklärte die Polizei. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich mit möglichen Angaben oder Kameraaufnahmen zu dem Fahrzeug zu melden. Ein Gerichtsmediziner hat mit der Untersuchung zur Explosionsursache begonnen.

Immer wieder Sprengstoffanschläge von Kriminellen

In den Niederlanden gab es zuletzt wiederholt Sprengstoffanschläge im kriminellen Milieu. Betroffen sind Häuser, Firmengebäude und Autos. Die nachts an Hauseingängen, Fassaden oder Geschäften deponierten Spreng- oder Brandsätze richteten bislang meist Sachschäden an, verletzt wurde in der Vergangenheit meist niemand. Nach Polizeiangaben geht es bei den Anschlägen um Drogen, Einschüchterung und Erpressung.

Ob die Explosion und der anschließende Brand in Den Haag allerdings einen kriminellen Hintergrund haben, ist noch offen.

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof zeigte sich schockiert von der Katastrophe und bot den Opfern die Hilfe der Regierung an. Auch das Königshaus reagierte betroffen.