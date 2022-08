EuGH-Urteil zu Sea-Watch Italien darf Rettungsschiffe nicht grundlos kontrollieren Stand: 01.08.2022 13:15 Uhr

Immer wieder werden Seenotrettungsschiffe - auch aus Deutschland - in italienischen Häfen kontrolliert und festgesetzt. Das ist grundsätzlich zwar erlaubt, urteilte nun der EuGH. Die Behörden müssen aber konkrete Gründe nachweisen.

Die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch hat vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einen Teilerfolg erzielt. Wie der EuGH urteilte, ist es einem Staat grundsätzlich erlaubt, in seinen Häfen vor Anker liegende Rettungsschiffe auf die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu kontrollieren. Dazu müsse er allerdings belastbare Anhaltspunkte für eine Gefahr nachweisen. Festhalten kann er sie nur im Fall einer eindeutigen Gefahr für Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt.

Italien hatte zwei Rettungsschiffe im Sommer 2020 über Monate hinweg festgehalten - die "Sea-Watch 3" und die "Sea-Watch 4". Beide fuhren, als Frachtschiffe zertifiziert, unter deutscher Flagge Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer. Die italienischen Behörden begründeten den Schritt - den Sea-Watch als rechtswidrig interpretiert hatte - damit, dass die Schiffe nicht dafür ausgerüstet seien, mehrere hundert Menschen an Bord zu haben. Zudem hatte Italien Abwasserbehandlung, Duschen und Toiletten an Bord moniert.

EuGH betont Pflicht, Hilfe zu leisten

Die Personenzahl darf nun laut EuGH für sich genommen keinen Grund darstellen, um eine Kontrolle zu rechtfertigen - auch dann nicht, wenn sie weit über der zulässigen Anzahl liege. Der Hafenstaat habe aber belastbare Anhaltspunkte für eine Gefahr, wenn Schiffe als Frachtschiffe klassifiziert seien, in der Praxis aber systematisch für die Suche und Rettung von Personen verwendet würden.

Der EuGH stellte in seinem Urteil auch klar, dass die entsprechende Kontrollbefugnis grundsätzlich auf alle Schiffe anwendbar sei. Allerdings müsse man die Richtlinie, die der Sicherheit an Bord dienen soll, unter Berücksichtigung völkerrechtlicher Regeln auslegen. Dazu zählt unter anderem die Pflicht, Personen in einer Gefahren- oder Notlage auf See Hilfe zu leisten. Die bloße Tatsache wiederum, dass ein Schiff systematisch zur Seenotrettung zum Einsatz komme, entbinde nicht von der Beachtung internationaler rechtlicher Anforderungen, heißt es in der Urteilsbegründung.

"Das Urteil ist ein großer Erfolg für uns", sagte ein Sprecher von Sea-Watch der Nachrichtenagentur dpa. Italien müsse jetzt konkrete Anhaltspunkte für eine Hafenkontrolle vorlegen.

Die Organisation sprach davon, dass das Mittelmeerland zuvor darauf verwiesen habe, dass die Sea-Watch-Schiffe nicht in der richtigen Kategorie als Rettungsschiffe zertifiziert seien. Der deutsche Flaggenstaat hingegen sieht laut der Organisation eine solche Kategorie für zivile Schiffe überhaupt nicht vor. Seenotretter beklagen immer wieder, dass die italienischen Behörden ihre Schiffe mit fadenscheinigen Begründungen festhalten

Aktenzeichen C-14/21 und C-15/21