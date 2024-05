Eurovision Song Contest Nemo aus der Schweiz gewinnt Stand: 12.05.2024 02:21 Uhr

Nemo hat den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen. Im Finale in Malmö konnte sich Nemo knapp vor Kroatien durchsetzen. Deutschlands Starter Isaak wurde Zwölfter. Der ESC wurde überschattet von Protesten gegen Israel.

Nemo aus der Schweiz hat mit dem Lied "The Code" den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Nemo bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Malmö bekannt gegeben wurde. Deutschland landete mit dem Sänger Isaak auf dem 12. Platz von 25 Finalisten. Der Musiker Baby Lasagna aus Kroatien wurde mit dem Lied "Rim Tim Tagi Dim" Zweiter, es folgten die Ukraine, Frankreich und Israel.

Isaak lobte Nemo: Das Siegerlied sei ein "voll krasser Song", so der 29-jährige Ostwestfale vor Journalisten. Mit seinem eigenen Auftritt war er nach eigener Aussage "sehr zufrieden". Es habe sich für ihn auf der Bühne "sehr, sehr gut" angefühlt. "Ich war voll bei mir. Ich habe so abgeliefert, wie ich mir das erwartet habe." Nach den Tagen in Malmö sei er jetzt allerdings "richtig kaputt", er wolle sich die kommenden Tage nur ausruhen. Danach werde er aber noch feiern. "Wir werden das auf jeden Fall feiern."

Beschwerde gegen Disqualifikation von Klein

Das ESC-Finale wurde im Laufe des Abends immer wieder durch Buhrufe gestört. Hintergrund waren Proteste gegen das Teilnehmerland Israel und Unzufriedenheit mit der Disqualifikation des niederländischen Teilnehmers Joost Klein. Er war vom Finale ausgeschlossen worden. Hintergrund war nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders Avrotros eine aggressive Geste Kleins gegenüber einer Kamerafrau.

Der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk (NPO) reichte eine offizielle Beschwerde bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ein. Inhaltliche Argumente für die Beschwerde wollte der NPO demnach später nachreichen. Klein äußerte sich zu dem Geschehen bislang nicht öffentlich. Während des Songcontests teilte er auf seinem Instagram-Account allerdings einen Tierfilm mit Hunden, die wild herumspringen.

Zahlreiche Demonstranten abgeführt

Auch war der Abend von israelfeindlichen Protesten vor und in der Halle überschattet. Polizisten führten Klimaaktivistin Greta Thunberg mit anderen Demonstrierenden vom Platz vor der Arena ab. Bei ersten Demonstrationen am Abend hatte die Polizei die Stimmung unter den 6.000 bis 8.000 Teilnehmern noch als "friedlich" beschrieben - bei der deutlich kleineren Versammlung vor der Halle griffen die Einsatzkräfte dann jedoch stärker durch und sperrten den Platz ab. Mehrere Menschen wurden draußen wegen Störungen festgenommen. Auch aus dem Publikum in der Halle gab es Protestrufe gegen Israels Auftritt.