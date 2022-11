Unwetter auf Ischia Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten Stand: 27.11.2022 10:30 Uhr

Elf Menschen werden nach dem Unwetter auf Ischia noch immer vermisst. Im Laufe des Tages will die italienische Regierung den Notstand für die Region ausrufen - erst dann können auch Hilfen ausgezahlt werden.

Nach dem verheerenden Unwetter auf der italienischen Insel Ischia suchen die Behörden weiter nach Vermissten. Die Rettungskräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz, wie mehrere Medien berichteten. Elf Menschen gelten nach Angaben der Behörden vom Abend noch als vermisst. Bestätigt ist, dass eine Frau durch das Unwetter ums Leben kam, mindestens 13 Menschen wurden verletzt.

Die zuständige Präfektur in der süditalienischen Stadt Neapel soll heute zu einer weiteren Krisensitzung zusammentreten. Die Regierung in Rom kündigte eine Ministerratssitzung für den Vormittag an, um in der Region den Notstand zu erklären. Das ist unter anderem nötig, damit schnell Gelder freigemacht werden können.

Mehrere Autos ins Meer gespült

Der Einsatz der Rettungskräfte auf der Insel im Golf von Neapel wird dadurch erschwert, dass das Wetter weiterhin schlecht ist.

In der Nacht zu Samstag hatten Sturm und Starkregen die Insel getroffen und vor allem in Orten an der Nordküste schwere Schäden angerichtet. An Hängen gingen Erdrutsche ab, Fluten aus Wasser, Schlamm und Gestein trieben durch die Straßen, Autos und Busse wurden beschädigt und teilweise bis ins Meer gespült.

Mehrere Autos wurden durch die Wucht der Wasser- und Schlammmassen ins Meer gespült. Bild: REUTERS

Hohe Wassertemperaturen begünstigen Unwetter

Die Gegend galt als Risikogebiet für Erdrutsche. Erste Expertenstimmen wurden laut, dass dort in den vergangenen Jahren zu wenig für den Schutz getan wurde.

In der Mittelmeer-Region hatte es in den vergangenen Wochen mehrere heftige Unwetter gegeben. So war etwa auf Kreta Mitte Oktober binnen einer Stunde nach Angaben von Meteorologen so viel Regen gefallen, wie normalerweise im gesamten Monat. Auch an der spanischen Mittelmeerküste hatte es zuletzt Unwetter gegeben, deren Heftigkeit von Meterologen als ungewöhnlich eingestuft wurde.

Experten sehen auch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das Mittelmeer hat sich in diesem Sommer ungewöhnlich stark aufgeheizt und ist auch jetzt noch vergleichsweise warm. Aufgrund der hohen Temperaturen verdampft mehr Wasser. Und je mehr Wasserdampf in der Luft ist, desto mehr Energie steht Schauern und Gewittern zur Verfügung - das heißt, desto heftiger können sie werden, so die Einschätzung des Wetterkompetenzzentrum der ARD.