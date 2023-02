Nach Erdbeben in Türkei und Syrien Zahl der Toten steigt auf mehr als 22.000 Stand: 10.02.2023 17:42 Uhr

Die Türkei meldet inzwischen mehr als 19.000, Syrien mehr als 3000 Erdbebentote. Weiter werden zwar auch Überlebende geborgen, doch die Hoffnung schwindet zunehmend. Der syrische Präsident Assad besuchte erstmals die Erdbebenregion.

Die Türkei und Syrien melden nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mehr als 22.000 Todesopfer, wobei die Türkei mehr als 19.000, Syrien mehr als 3000 Tote nennt. Es wird befürchtet, dass die Zahlen weiter steigen. Mehr als 77.000 Menschen sind laut Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verletzt worden. Die Menschen in den Erdbebengebieten sollten ihrem Staat vertrauen, sagte Erdogan, und "Lügen und Provokationen" in den sozialen Medien keine Beachtung schenken.

Das erste Beben hatte am frühen Montagmorgen mit einer Stärke von 7,7 das Grenzgebiet erschüttert. Am Montagmittag folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in der Region. Der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad zufolge ereigneten sich seitdem mehr als 1000 Nachbeben. Noch immer werden Überlebende aus den Trümmern geborgen - doch die Hoffnung schwindet zunehmend.

NATO schickt mobile Notunterkünfte

Das Verteidigungsbündnis NATO schickte mobile Notunterkünfte in die von dem verheerenden Erdbeben betroffenen Regionen der Türkei. Diese könnten etwa mit Heizungen, Stromgeneratoren und medizinischen Behandlungsbereichen ausgestattet werden, wie die Organisation in Brüssel mitteilte. In den Unterkünften sollten Menschen untergebracht werden, die ihr Zuhause durch das Erdbeben verloren hätten.

"Die NATO steht in großer Solidarität zu unserem Bündnispartner Türkei, die Bereitstellung dieser Schutzeinrichtungen wird dazu beitragen, Leben zu retten", so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Wann die Unterkünfte in der Türkei ankommen und wie viele es sein werden, war zunächst allerdings unklar. "Die NATO-Militärbehörden prüfen derzeit die besten Logistik- und Transportmöglichkeiten sowie den Zeitplan für den Einsatz", hieß es in einer Mitteilung. Tausende Einsatzkräfte aus mehr als 20 NATO-Staaten und 30 Partnerländern helfen den Angaben zufolge bereits vor Ort. Auch Rettungshunde und Erdbebenexperten seien im Einsatz.

Versorgungslage in Syrien besonders schwierig

Die Versorgungslage im Bürgerkriegslang Syrien gestaltet sich weiter besonders schwierig. Die Katastrophenregion ist in vom Assad-Regime kontrollierte Gebiete sowie Territorien unterteilt, die von regierungsfeindlichen und überwiegend islamistischen Milizen kontrolliert werden.

Der syrische Präsident Bachar al-Assad besuchte heute erstmals ein vom Erdbeben betroffenes Gebiet: Assad und seine Frau kamen laut staatlichen Medien zu Verletzten im Universitätskrankenhaus der zweitgrößtem Stadt des Landes, Aleppo. Anschließend traf Assad den Angaben zufolge Rettungskräfte im Stadtviertel Mascharka, wo Sanitäter gestern sieben Überlebende und 44 Tote aus einem Gebäude geborgen hatten. Die Stadt liegt in einem der am stärksten vom Erdbeben betroffenen Teile Syriens.

Bashar al-Assad (Mitte) bei einem Besuch im vom Erdbeben zerstörten Aleppo. Bild: EPA

Vereinte Nationen fordern Waffenstillstand

Die UN fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Syrien, um Hilfseinsätze für die Opfer des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu erleichtern. Wegen des Erdbebens sind in dem Land nach Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bis zu 5,3 Millionen Menschen obdachlos.

Das Bürgerkriegsland erlebe nach wirtschaftlichen Schocks, Corona-Pandemie und Winterstürmen im Katastrophengebiet eine "Krise in der Krise", sagte die Vertreterin der UN-Organisation in Syrien, Sivanka Dhanapala, in einem Video.