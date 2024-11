Gelände von Schloss Windsor Einbrecher bei den britischen Royals Stand: 18.11.2024 17:05 Uhr

Während Prinz William und seine Familie schliefen, haben Diebe auf dem Gelände von Schloss Windsor Fahrzeuge gestohlen. Eine Gefahr für die Royals bestand nicht. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Diebe sind auf das Gelände von Schloss Windsor in England eingedrungen und haben zwei Fahrzeuge gestohlen. Das teilte die britische Polizei mit. Der Einbruch ereignete sich demnach bereits Mitte Oktober. Auch noch etwa einem Monat sei es noch nicht gelungen, die Täter zu fassen.

Medienberichten zufolge schritten die Diebe zur Tat, während Thronfolger Prinz William und seine Familie in einem nahelegenen Cottage schliefen. Laut Polizei war es den Unbekannten gelungen, zwei Fahrzeuge von dem Gelände zu stehlen - einen Pickup-Truck und ein Quad.

Gelände so groß wie 9.000 Fußballfelder

Das zum Schloss gehörende Gelände ist weitläufig - in etwa so groß wie 9.000 Fußballfelder. Auch freistehende Gebäude und mehrere Bauernhöfe befinden sich rund um das Anwesen. Der Diebstahl ereignete sich auf einem der Höfe. Das Adelaide Cottage, in dem Prinz William und seine Familie schliefen, liegt nur wenige Minuten von dort entfernt.

König Charles III. und Königin Camilla waren zu der Tatzeit nicht auf dem Anwesen, berichteten britische Medien. Auch für die Familie von Prinz William habe keine Gefahr bestanden, hieß es in einem Bericht der BBC. Die Royals würden ständig von Polizisten überwacht.

"The Sun" berichtete über weniger bewaffnete Wachen

Im vergangenen Monat hatte die Zeitung "The Sun" berichtet, dass die beiden Hauptzufahrten zum Gelände von Schloss Windsor wegen Personalknappheit nicht länger von bewaffneten Polizisten einer Spezialeinheit geschützt würden. Grund sei ein Mangel an Bewerbern.

Die zuständige Metropolitan Police lehnte einen Kommentar zu dem Bericht mit der Begründung ab, Sicherheitsvorkehrungen für geschützte Einzelpersonen oder Einrichtungen würden grundsätzlich nicht erörtert.

Auf Schloss Winsor hatte es bereits 2021 einen Sicherheitsvorfall gegeben: Ein Mann war mit einer Armbrust bewaffnet auf das Gelände gelangt und wollte eigenen Angaben zufolge Königin Elizabeth II. töten. Er wurde festgenommen und zu neun Jahren Haft verurteilt.