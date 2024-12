Den Haag Polizei nimmt nach Explosionen drei Männer fest Stand: 10.12.2024 16:52 Uhr

Nach den Explosionen in einem Wohnhaus in Den Haag mit mindestens sechs Toten hat die niederländische Polizei drei Verdächtige festgenommen. Weitere Festnahmen seien "nicht auszuschließen".

Im Zusammenhang mit Explosionen in einem Wohnhaus in Den Haag mit sechs Toten hat die niederländische Polizei drei Verdächtige festgenommen. Sie seien möglicherweise an den Explosionen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch einige Autos seien beschlagnahmt worden. Weitere Hintergründe und Einzelheiten zu den Verdächtigen nannte die Polizei nicht. Es handele sich um drei Männer. Weitere Festnahmen schlossen die Ermittler nicht aus.

Am frühen Samstagmorgen hatten zwei Explosionen das dreistöckige Mehrfamilienhaus zerstört und auch benachbarte Häuser beschädigt. Sechs Menschen konnten nur tot aus den Trümmern des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen worden, darunter drei Mitglieder einer Familie, Vater, Mutter und ihre 17 Jahre alte Tochter. Zudem wurden vier Menschen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Polizei sucht nach verdächtigem Fahrzeug

Schon kurz nach den Explosionen hatte die Staatsanwaltschaft von Hinweisen auf einen kriminellen Hintergrund gesprochen. Doch noch ist die genaue Ursache unklar. In den Kellerräumen des dreistöckigen Hauses wurden nach Angaben der Polizei keine Gegenstände zur Herstellung von Drogen gefunden, weshalb in diesem Zusammenhang eine Explosion von Chemikalien ausgeschlossen ist.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand auch ein Auto, das sich kurz nach der Explosion mit großer Geschwindigkeit vom Ort entfernt hatte. Zurzeit werde untersucht, ob das verdächtige Fahrzeug unter den Autos ist, die im Zuge der Festnahme der Verdächtigen beschlagnahmt wurden.