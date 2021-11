Wahlen in Bulgarien Anti- Korruptionspartei auf Siegeskurs Stand: 15.11.2021 08:35 Uhr

Erst im September wurde die Anti-Korruptionspartei "Wir setzen den Wandel fort" gegründet. Nun hat sie laut Prognosen die Parlamentswahl in Bulgarien gewonnen. Es war bereits die dritte Abstimmung in diesem Jahr.

Von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Wien

Die neue Reformpartei "Wir setzen den Wandel fort" hat die Wahlen wohl gewonnen: Sie kam nach Auszählung von über 40 Prozent der Stimmen auf knapp 26 Prozent, auf Platz 1. Diese ersten Ergebnisse veröffentlichte die staatliche Wahlbehörde am frühen Morgen.

Noch in der Wahlnacht traten die beiden Vorsitzenden und Gründer der neuen Reformpartei vor die Kameras: Kiril Petkow und Assen Wassilew, 41 und 44 Jahre alt, die als Interimsminister für Wirtschaft und Finanzen von Mai bis September landesweit durch ihr Vorgehen gegen die grassierende Korruption bekannt geworden waren.

"Wir werden Herz und Seele investieren, um Bulgarien auf einen neuen Weg zu bringen", sagte Petkow am späten Abend in Sofia. "Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, damit Bulgarien eine reguläre Regierung bekommt - eine Koalitionsregierung." Es gebe so viele Probleme zu lösen, so Petkow. "Wir sind uns der Last dieser Verantwortung bewusst und werden höchst verantwortungsvoll herangehen."

Justizreform und Kampf gegen Korruption im Fokus

Die bevorstehenden Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition würden nicht leicht werden, fügte Wassilew hinzu, der zusammen mit Petkow die Reformpartei erst im September ins Leben gerufen hatte. Es sei dabei "ganz klar", dass eine Justizreform und der Kampf gegen die Korruption bei diesen Gesprächen nicht verhandelbar seien." Die bulgarischen Wähler haben ihre Arbeit getan. Jetzt müssen wir unseren Job machen", so Wassilew. Bereits zweimal war nach den Parlamentswahlen im April und Juli eine Regierungsbildung gescheitert.

Die national-konservative GERB-Partei von Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow erhielt 21,4 Prozent der Stimmen. Die Sozialisten verloren deutlich und landeten mit zehn Prozent auf Platz fünf. Die Partei der türkischen Minderheit kam auf knapp 14 Prozent. Sie gilt im Reformlager als ebenso nicht koalitionsfähig wie Borissows GERB.

Die beiden kleinen Reformparteien "Wir sind ein solches Volk" des TV-Moderators Slawi Trifonov erhielt zehn Prozent, das etablierte "Demokratische Bulgarien" knapp zehn Prozent.

Rechtsextreme werden ins Parlament einziehen

Für Aufsehen sorgte der Einzug der rechtsextremen Partei "Wiedergeburt" ins neue Parlament, die inmitten der schweren Corona-Krise im Land jede Art von Impfung oder Schutzmaßnahmen ablehnt. Auch nach den dritten Wahlen seit April dieses Jahres dürfte es eine schwierige Regierungsbildung werden.

Als denkbarste Variante gilt eine Koalition der drei Reformparteien unter Führung von "Wir setzen den Wandel fort" mit den Sozialisten. Sie kämen zusammen auf eine tragfähige Mehrheit im neugewählten Parlament.

Staatspräsident muss in die Stichwahl

Staatspräsident Rumen Radew mahnte in der Wahlnacht an, die Parteien hätten die "zwingende Aufgabe, eine Regierung zu bilden." Diese Regierung müsse reformorientiert, korruptionsfeindlich und sozial sein - und von einer klaren Mehrheit getragen werden. "Die Wahlen haben die Entschlossenheit unserer Gesellschaft gezeigt, mit Korruption, Gesetzlosigkeit und Autoritarismus zu brechen", sagte Radew.

Die Wahlbeteiligung lag bei den dritten Wahlen seit April sehr niedrig bei 39 Prozent. Staatspräsident Radew konnte bei den Präsidentschaftswahlen 48,6 Prozent auf sich vereinigen und wird nächsten Sonntag zur Stichwahl gegen den Zweitplatzierten antreten.