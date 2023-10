Noch keine Festnahme Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel Stand: 16.10.2023 22:05 Uhr

In Brüssel hat ein Mann auf offener Straße zwei Menschen erschossen. Die Polizei fahndet offenbar noch nach dem Täter. Die Terrorwarnstufe wurde aufs höchste Level gehoben.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Gegend im Stadtzentrum sei abgeriegelt worden. Die Terrorwarnstufe in Brüssel wurde auf das höchste Level gesetzt.

Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf X (ehemals Twitter), dass der Täter noch gesucht werde. Premierminister Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf.

Laut Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Stadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Straße Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben bislang nicht.

Medienberichte: Tote sind offenbar Schweden

Der Bürgermeister der Stadt, Philippe Close, schrieb auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, die Polizei und das Innenministerium arbeiteten daran, die Sicherheit wieder herzustellen.

Bei den beiden Toten soll es sich laut dem Premierminister De Croo um zwei Schweden handeln. Die belgische Polizei hat dies bislang nicht bestätigt. Die schwedische Fußballnationalmannschaft spielt im fünf Kilometer vom Tatort entfernten Heysel-Stadion gegen Belgien.