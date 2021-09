Lieferprobleme in Großbritannien Arbeitsvisa für Tausende Lkw-Fahrer

Die britische Regierung erleichtert die Ausgabe von Visa für Lkw-Fahrer. Insgesamt sollen so 10.500 ausländische Fachkräfte ins Land geholt werden, um Lieferengpässe bei Benzin und Lebensmitteln abzustellen.

Wegen Lieferproblemen mit Lebensmitteln und Benzin in Großbritannien hat die Regierung ausnahmsweise 10.500 Arbeitsvisa für ausländische Fachkräfte genehmigt. Damit sollen 5000 Lastwagenfahrer und 5500 Spezialisten für die Geflügelverarbeitung ins Land geholt werden, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Mit der Übergangsregelung sollen sie bis Heiligabend in Großbritannien arbeiten können.

Armee soll Fahrlehrer abstellen

Die Visa sollten von Oktober an verfügbar sein, sagte Verkehrsminister Grant Shapps. Er kündigte zudem ein Maßnahmenpaket an, um die Zahl der einheimischen Lkw-Fahrer kurzfristig zu erhöhen. Unter anderem sollen Fahrprüfer des Verteidigungsministeriums aushelfen, um in den kommenden zwölf Wochen zusätzliche Fahrprüfungen anbieten zu können. Das Bildungsministerium soll bei der Ausbildung helfen. Außerdem sollen fast eine Million Briefe an Kraftfahrer verschickt werden, die einen Lkw-Führerschein haben, aber gerade nicht fahren. Die Regierung erhofft sich von dem Schritt, vor dem Fest wieder Supermarktregale und Spielzeugläden aufzufüllen.

Die Ankündigung ist eine klare Abkehr von der restriktiven Einwanderungspolitik von Premierminister Boris Johnson seit dem Austritt aus der EU. Johnson hatte Visa-Ausnahmen bisher strikt abgelehnt, obwohl Logistikfirmen und Einzelhändler dies schon schon seit Monaten fordern. Er wolle Großbritanniens Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften beenden, hatte Johnson seine Ablehnung begründet.

100.000 Trucker fehlen

Auslöser für den Sinneswandel waren laut den Berichten Probleme bei Benzinlieferungen an Tankstellen. "Johnson hat die schlechten Schlagzeilen völlig satt und möchte, dass es gelöst wird, er schert sich nicht mehr um Visaregeln", zitierte die "Financial Times" einen "Verbündeten" des Premierministers.

In Großbritannien fehlen nach Schätzungen des Branchenverbands Road Haulage Association etwa 100.000 Lastwagenfahrer. Deshalb kam es vielerorts zu Engpässen und leeren Supermarktregalen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Trucker nach dem Brexit auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt sind.

Zudem hatte die Corona-Pandemie die Ausbildung und Prüfungen neuer Fahrer behindert. Seit dem Brexit müssen sich EU-Bürger, die wegen einer Arbeit nach Großbritannien ziehen, teure Visa besorgen. Auch andere Branchen wie die Fleischhersteller klagen über einen eklatanten Fachkräftemangel.

Tankstellen geht der Sprit aus

Die Energiekonzerne BP und Esso konnten wegen des Fahrermangels einige Tankstellen nicht mehr mit Kraftstoff versorgen. Vor einigen Tankstellen bildeten sich lange Schlangen, nachdem die Lieferprobleme bekannt wurden. Die Energiekonzerne BP und Esso schlossen einige Tankstellen, an anderen gab es entweder nur noch Benzin oder Diesel. Der Betreiber EG Group führte an den Zapfsäulen eine Obergrenze von 30 Pfund (35 Euro) je Kunde ein. Die Regierung betonte, Panikkäufe seien nicht notwendig. "Es gibt keinen Kraftstoffmangel", twitterte Kabinettsmitglied Nadine Dorries.