Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi an Leukämie erkrankt Stand: 06.04.2023 16:29 Uhr

Gestern war er auf die Intensivstation einer Mailänder Klinik eingeliefert worden, heute ist bekannt geworden: Der frühere italienische Ministerpräsident Berlusconi ist an chronischer Leukämie erkrankt.

Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ist an Leukämie erkrankt. Der 86-Jährige werde auf der Intensivstation wegen einer "Lungeninfektion" behandelt und leide an "chronischer myelomonozytärer Leukämie", erklärten die behandelnden Ärzte am Krankenhaus San Raffaele in Mailand.

Gestern war Berlusconi auf die Intensivstation gekommen, er wurde wegen Herz-Kreislauf- und Atemproblemen eingeliefert. Der italienische Ex-Regierungschef hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Krebserkrankung in "anhaltender chronischer Phase"

Chronische myelomonozytäre Leukämie, an der vor allem Ältere erkranken, beginnt in den blutbildenden Zellen des Knochenmarks und greift dann auf das Blut über. Berlusconis Krebserkrankung befinde sich in einer "anhaltenden chronischen Phase" und habe sich noch nicht in eine "akute Leukämie" verwandelt, erklärten die Ärzte.

Vittorio Sgarbi, stellvertretender italienischer Kulturminister und langjähriger Weggefährte Berlusconis, erklärte, er hoffe, dass "er die Kraft hat, gegen diesen jüngsten Rückschlag mit dem düsteren Namen Leukämie zu bestehen". Am Morgen hatte Italiens Außenminister und Berlusconis Parteifreund Antonio Tajani im Radiosender Rai Radio Uno gesagt, der Zustand des früheren Regierungschefs sei "stabil", Berlusconi habe eine "ruhige Nacht" gehabt.

Berlusconi gründete Forza Italia

In den Jahren 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker mit Unterbrechungen insgesamt vier Mal italienischer Ministerpräsident.

Die von Berlusconi gegründete und geleitete rechtskonservative Partei Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition, hat jedoch in den vergangen Jahren an Bedeutung verloren. Berlusconi selbst war bei den Parlamentswahlen im September in den Senat gewählt worden.