Es war nicht ausgeschlossen worden, aber jetzt steht es fest: Die russischen Truppen bleiben vorerst in Belarus. Begründet wurde die Verlängerung mit der Eskalation der Lage in der Ost-Ukraine.

Inmitten der sich verschärfenden Ukraine-Krise hat Belarus eine Verlängerung der gemeinsamen Militärübungen mit Russland angekündigt. Präsident Alexander Lukaschenko und sein russischer Kollege Wladimir Putin hätten vor dem Hintergrund der "Eskalation" des Konflikts in der Ostukraine entschieden, die "Überprüfung der Kampfbereitschaft der Streitkräfte des Unionsstaates fortzusetzen", teilte das belarusische Verteidigungsministerium mit.

Mit der Ankündigung bestätigen Lukaschenko und Putin bereits Andeutungen aus der vergangenen Woche. Begründet wurde die Verlängerung mit zunehmenden militärischen Aktivitäten an den Grenzen zu Belarus und Russland und mit der Eskalation der Lage in der Ost-Ukraine. Belarus und Russland halten seit zehn Tagen gemeinsam ein großes Manöver ab. Eigentlich sollte es heute zu Ende gehen. Unklar war aber, wie viele russische Soldaten im Nachbarland bleiben werden.

Eine Reaktion der russischen Seite liegt bislang nicht vor. Der Kreml hatte eigentlich zugesichert, dass alle russischen Truppen nach Ende des Manövers in Belarus wieder verlassen sollten. Der Westen äußerte aber immer wieder Zweifel an dieser Darstellung.

Einschätzung von ARD-Korrespondentin Ina Ruck aus Moskau

Die Ankündigung kommt nicht überraschend. Schon vergangene Woche hatte der belarusische Staatschef Lukaschenko gesagt, Präsident Putin und er würden noch entscheiden, wie lange die russischen Streitkräfte blieben. Der Abzug könne in einem Tag stattfinden, aber auch erst in einem Monat.

Für die Ukraine sind das keine guten Nachrichten: Russische Truppen bedrohen das Land also weiterhin auch aus dieser Richtung. Belarus grenzt an den Nordwesten der Ukraine, die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt etwa 150 Kilometer von der Grenze entfernt.