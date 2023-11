"Now and Then" Beatles veröffentlichen wohl letzten Song Stand: 02.11.2023 17:34 Uhr

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles ist ihre wahrscheinlich letzte Single erschienen. "Now and Then" wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz produziert. Ex-Beatle McCartney klingt in einem Video nach Abschied.

Für "Now and Then" - den neuen Song der Beatles - sind noch einmal die vier Beatles zusammengekommen. "Das ist überwältigend", sagt der Musikjournalist und Beatles-Experte Phil Alexander, der für die Zeitschrift "Mojo" arbeitet. Die Aufnahme klinge, als sei John Lennon im Raum.

John Lennon hatte den Song in den 1970er-Jahren geschrieben und schließlich 1979 auf einem Kassettenrecorder aufgenommen, in schlechter Qualität. All die Jahre konnte das Tape nicht genutzt werden. Filter konnten die Stimme von John Lennon nicht von übertönenden Geräuschen befreien. Schließlich konnten Tontechniker mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die Aufnahme retten.

Restauration einer Tonspur

Giles Martin ist der Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin. Er hat den Song produziert und erklärt, wie die Stimme von John freigelegt werden konnte:

Zusammengefasst geht das so: Man nimmt genug Daten und füttert einen Computer, der dann lernt, wie Johns Stimme klingt. Und dann ist man in der Lage, all die überlagernden Töne abzutragen. Das ist wie Archäologie.

Hier wurde also kein neuer Song geschrieben, kein Computer programmiert, um wie John Lennon zu klingen - sondern es wurde eine Tonspur restauriert.

Klingt wie ein klassischer Beatles-Song

Der Gitarrist George Harrison hatte bereits vor seinem Tod eine Spur eingespielt, nun kamen noch Ringo Starr und Paul McCartney für Aufnahmen ins Studio. Klingt wie ein klassischer Beatles-Song, sagt Phil Alexander: "Das ist so ein Lied, das in deinem Kopf rumschwirrt, wenn du den Titel mehr als einmal gehört hast."

Der Titel ist im Netz veröffentlicht worden, aber es gibt ihn auch auf klassischen Tonträgern. Eine Single-Veröffentlichung zusammen mit der Debüt-Single "Love Me Do". Der erste und der letzte Song - irgendwie sieht alles danach aus. Und auch Paul McCartney klingt nach Abschied in einem veröffentlichen Video: "Was für ein Glück hatte ich, diese Männer in meinem Leben zu haben."