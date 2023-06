Deutsch-französischer Freundschaftspass 60.000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen Stand: 10.06.2023 13:36 Uhr

Deutschland und Frankreich spendieren jungen Erwachsenen insgesamt 60.000 kostenfreie Bahntickets, um die deutsch-französische Freundschaft zu stärken. Das Ticket gilt für einen Monat für den Nah- und Fernverkehr des Nachbarlandes.

Junge Erwachsene aus Deutschland und Frankreich im Alter von 18 bis 27 Jahren sollen das jeweilige Nachbarland bereisen und kennenlernen, um so die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Dafür haben die Verkehrsminister von Deutschland und Frankreich, Volker Wissing und Clément Beaune, den deutsch-französischen Freundschaftspass ins Leben gerufen.

Insgesamt stehen für beide Länder 60.000 kostenfreie Bahntickets zur Verfügung. Ab Montag um 10 Uhr können die 30.000 deutschen Bahntickets auf der Internetseite deutsch-franzoesischer-freundschaftspass abgerufen werden. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, kann sich die kostenfreien Tickets sichern.

Freundschaftspass gilt für einen Monat

Das Prinzip des Freundschaftspasses erinnert an das bekannte Interrail-Ticket. Er gilt für einen Monat im Zeitraum 1. Juli 2023 bis zum Ende des Jahres. Innerhalb dieses Zeitraums können Deutsche in Frankreich die Züge des Nah- und Fernverkehrs an sieben frei wählbaren Tagen nutzen. Einer der sieben Reisetage muss dabei genutzt werden, um Deutschland in Richtung Frankreich zu verlassen, ein weiterer, um zurückzukehren.

Das Ticket ist also nicht zum Pendeln zwischen Deutschland und Frankreich gedacht, sondern vor allem als Reiseticket für einen Aufenthalt im Nachbarland. Und wichtig zu wissen: Die Hochgeschwindigkeitszüge in Frankreich und im grenzüberschreitenden Verkehr können nur mit einer Sitzplatzreservierung genutzt werden. Diese muss zusätzlich erworben werden.

60 Jahre deutsch-französische Freundschaft

Der deutsch-französische Freundschaftspass ist ein Angebot von Deutschland und Frankreich, die zur Feier des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags geschaffen wurde.

"Das Ticket ist ein tolles Angebot für junge Menschen, das deutsch-französische Freundschaftsjubiläum zu begehen", sagte Wissing. "Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist." Außerdem setze man mit der Aktion ein Zeichen für das klimafreundliche Reisen per Bahn.

"Mit diesem Ticket feiern wir die deutsch-französische Freundschaft und setzen uns dafür ein, die Bahn als Verkehrsmittel zu fördern", sagte sein französischer Kollege Beaune.

Mit Informationen von Uli Hauck, ARD-Hauptstadtstudio